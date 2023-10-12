افتتح أمين عام وزارة الثقافة الأردنية الدكتور ماهر نفش المعرض الفني للفنانة التشكيلية نور العزام في المركز الثقافي الملكي في قاعة فخر النساء زيد يوم أمس في العاصمة الأردنية عمان. وشهد المعرض حضور عدد كبير من المثقفين ومتذوقي الفنون البصرية والنقاد.

وحوى المعرض 40 عملا تتبع المدرسة الواقعية جسدت فيها مقاطع من محافظات المملكة ومدنها وقراها مثل معان والعقبة والطفيلة واربد والاغوار الشمالية والجنوبية والكرك ومادبا والمفرق والسلط والبحر الميت ومناطق متعددة في عمان مثل شارع الرينبو واللويبدة ووسط البلد، كما تم عرض 3 أعمال لأوروبا ومقاطع من الطبيعة إضافة لـ10 أعمال تجريدية وسيريالية.

كما ظهر في أعمالها شغفها تجاه الطبيعة والتراث والمكان وتوظيفها للون للتعبير عن مكانة موضوع اللوحة وإبراز القيمة الأثرية والتاريخية في العمل الفني بصورة شيقة للمتلقي، كما كان التنوع طاغيا على أعمالها التي تصدرت فيها الألوان الطبيعية والحالة للتركيز على إنتاج عمل فني يحاكي الواقع ويضيف إضاءة على مشهد الفصول الأربعة والطبيعة المعزولة والغابة الاستوائية والبناء التراثي والذي ظهرت به مهاراتها في دمج اللون وعمقه والارتكاز على الدقة في توازن العمل الفني من حيث الكتلة والانسجام ومعالجة اللون.

وفي أعمالها التجريدية تم التركيز على عدة مفاهيم وقضايا مثل حقوق الطفل والتمرد والجوهر الإنساني الدفين واختلاف وجهات النظر ومفهوم اللاوعي.

يذكر أنها وظفت عناصر الطبيعة كأوراق وأغصان وجذور ومساحات بإحساس واضح كمصدر للتعبير عن هذه القضايا من منظور اجتماعي وفني ومخزون فكري بتطبيق مهاراتها الفنية.