زار وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد، (الجمعة)، معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 المُقام في رحاب جامعة الملك سعود في الرياض، الذي تحضر فيه سلطنة عُمان الشقيقة بوصفها ضيفَ شرف دورة هذا العام من المعرض.

وبدأ زيارتهما بجناح ضيف شرف المعرض سلطنة عمان، والاطلاع على ما تضمنه من كتب، ومخطوطات، ورموز من الثقافة والمبدعين العُمانيين، ودُوْرِ النشر العُمانية.

كما زارا الأجنحة المشارِكة في المعرض التي تحتوي على إصداراتٍ متنوعة من مختلف المعارف والآداب الثقافية والاجتماعية، وعروض المخطوطات والمقتنيات النادرة.

وتضمّنت الزيارة حضور الحفل الذي أحيته الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية في المسرح الأحمر في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الذي قدمت خلاله مقطوعاتٍ موسيقية متميزة تعكس المستوى المتقدم الذي تتميز به الأوركسترا العمانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط المملكة العربية السعودية بسلطنة عُمان الشقيقة، التي جسّدها معرض الرياض الدولي للكتاب باحتفائه بالثقافة العُمانية في دورته الحالية، ومنح زواره من مختلف الجنسيات فرصة الاطلاع على الثقافة العُمانية وفنونها العريقة.