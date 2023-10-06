- في تذكر سيرتهمظننا أن السماء أقرب إلى صفِّناوأكثر نداوةً، ورغبةً في الحديثعن ذاك الشتاء البعيد، الذي هو قريبٌ أيضاً.ليس سراً يُذاع أن شمسَهُ برفقٍ قد غادرتناوسماءَه منحتنا دموعهاوما برحنا، مُذّاك، نمنحها دموعنا، عطيةً مقابل أخرى.نقبلها منكم؛ أيها الأرحام أيها الأترابونحن؛ أعني الفاقديننقبلها أن تلوحوا باليدِأيّان ما كانت أيامُنا مكشوفةً للنوءومختومةً ليالينابحلمٍ، يفسر ما يجري علينا،منذ أن أسقطنا الأحزان، في مستودعٍ أو مُدَّخر.يناير، إذ جاء بسُبحة الأحزان كلهاوبمثل ميقات هذا الليلتمنينا له ان يضيع بين الحكاياتِإذ يتداولها صاحبانفي تأمل رؤوس نخلٍ في البعيد:البيت يربض تحت ذات السمتوالسور يترك ظلالاً ناعمةً على العشب الذي في الجوار.لكن التراب الذي بيننا وبينهم يطغى على عادات الطبيعةحيث أوردةٌ وشرايين تمتد في الثرىوفي كل نافرٍ وناتئٍ من الأرض، وعَجِل........وهنا، تقاطعات طرقٍ مغسولةٍبما يشبه الندى أو المطروبروحٍ من الغفلة والنسيان جُبلت عليها دواخلنا:نستدعيه؛ منظراً تلفزيونياً أو مشهداً من السينماأيادٍ تتناقل وديعة الغيب، هي الأخرىفي موكبٍ من الراجِلين، قُبْلته ما برحت غرباًحيثما قارئٌ يُلقن الميْت بين يدي الحيّوالحيَّ بين يدي الميْت.وفي السبعِ الأعاليطبقاتٌ متراكبةٌ من السحابفي جَنَانِها تنقبض شِرعةُ بكاءٍ عرفناه منبسطاً،آبداً،وطويلاً.والآن، وها قد أعدنا الترابَ إلى الترابفلنسْعَ في الخطو ما استطعنا، إلا قليلاًإذ لِزامٌ علينا أن نمعن النظرما دامت ماثلةً هذه اللحظة من نهار يناير البعيدفي تراتب الغيماتفي تضافر موشورٍ يمرّر الضوء إلى لافتةٍ إعلانية من زمن العولمةلطبيبٍ، يروّج لمزيدٍ من الكولاجين ومن السيليكونأولعائلةٍ نوويةٍ، تتحلق حول مائدةٍبمحتوىً عالٍ من السعرات الحرارية والحشمةبمزيد من الحشمةوبعدّادٍ رقمي تنازليلقليلٍ من الحبقليل منهقليل.السماءُ، من قبلُ ومن بعدُ، قبةٌ ريّانة.