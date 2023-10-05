في أمسية شعرية ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، أبدع الشاعر العماني المميز فهد السعدي وهو يجسد التلاحم السعودي العماني في قصيدة تعانق السحاب شموخاً وعزة، مردداً بحب: «وانا ابن عمان في بلادي السعودية نثرت اشعار»قبل ريح الخزامى واللبان وهاجس الأشعارتشكّل بي لغلاكم غيم له برق ومطر ورعودونبّت بي سلامٍ ورّق اغصانه وفا وإيثاروتقدير و محبة ما لها في هالفواد حدودسلام الله من ارض السلطنة العظمى لأطهر دارسلام مسعْوَد مْعمّن من آل سعيد لـ«آل سعود»كتبته قبل أكتّبني لكم وانقّي واختارجزيلات القصايد من وطن هيثم لدار العودمليك العز سلمان الحزم والعزم والاصرارأسوق اعجابي البكر لولي عهده الشجاع الطودمحمد ابن سلمان الذي يصّير لك الـ ما صاربفضل الله ومن جود الولي الرحمن قام يجودرسم خطّط بنى تمّم صنع مجد وغرس ابهارلجم فاه المحال بممكنٍ صلبٍ كما الجلمودسُئِل جاوب حكى أثرى نقل كيف الكبار كبارجلس وقّف له الغرب احترام وهالعرب في فودكأن كفْوف اياديه الخُطى للدرب والمشواروفجر الحلم من شمس ابتكاراته سطع بركودمحمد قامة العز ونبا الرفعه و سما الأفكارمحمد هامة النصر و هلال أعياد وانهر جودمحمد نعمةٍ ع الشرق الاوسط نهضةٍ واعمارمحمد فعل كل كلمة سمت في وعده المحمودمحمد درعٍ لداره العظيمة وسيفها البتارمحمد فخر أو ذخر أو سند أمه وزمن وحشودمحمد رمزٍ أو رقمٍ صعب ما يقبل التكرارمحمد قرم من قومٍ قرومٍ مرخصين كبودمحمد زود عن كل ما نظمته والعلم به نارأو ان النار في راس العلم اللي لْمحمد زودوانا ابن عمان في بلادي السعودية نثرت اشعاروابي تعذرون لو شفتوا القصور ف عد أو معدود