في أمسية شعرية ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، أبدع الشاعر العماني المميز فهد السعدي وهو يجسد التلاحم السعودي العماني في قصيدة تعانق السحاب شموخاً وعزة، مردداً بحب: «وانا ابن عمان في بلادي السعودية نثرت اشعار»
قبل ريح الخزامى واللبان وهاجس الأشعار
تشكّل بي لغلاكم غيم له برق ومطر ورعود
ونبّت بي سلامٍ ورّق اغصانه وفا وإيثار
وتقدير و محبة ما لها في هالفواد حدود
سلام الله من ارض السلطنة العظمى لأطهر دار
سلام مسعْوَد مْعمّن من آل سعيد لـ«آل سعود»
كتبته قبل أكتّبني لكم وانقّي واختار
جزيلات القصايد من وطن هيثم لدار العود
مليك العز سلمان الحزم والعزم والاصرار
أسوق اعجابي البكر لولي عهده الشجاع الطود
محمد ابن سلمان الذي يصّير لك الـ ما صار
بفضل الله ومن جود الولي الرحمن قام يجود
رسم خطّط بنى تمّم صنع مجد وغرس ابهار
لجم فاه المحال بممكنٍ صلبٍ كما الجلمود
سُئِل جاوب حكى أثرى نقل كيف الكبار كبار
جلس وقّف له الغرب احترام وهالعرب في فود
كأن كفْوف اياديه الخُطى للدرب والمشوار
وفجر الحلم من شمس ابتكاراته سطع بركود
محمد قامة العز ونبا الرفعه و سما الأفكار
محمد هامة النصر و هلال أعياد وانهر جود
محمد نعمةٍ ع الشرق الاوسط نهضةٍ واعمار
محمد فعل كل كلمة سمت في وعده المحمود
محمد درعٍ لداره العظيمة وسيفها البتار
محمد فخر أو ذخر أو سند أمه وزمن وحشود
محمد رمزٍ أو رقمٍ صعب ما يقبل التكرار
محمد قرم من قومٍ قرومٍ مرخصين كبود
محمد زود عن كل ما نظمته والعلم به نار
أو ان النار في راس العلم اللي لْمحمد زود
وانا ابن عمان في بلادي السعودية نثرت اشعار
وابي تعذرون لو شفتوا القصور ف عد أو معدود
قبل ريح الخزامى واللبان وهاجس الأشعار
تشكّل بي لغلاكم غيم له برق ومطر ورعود
ونبّت بي سلامٍ ورّق اغصانه وفا وإيثار
وتقدير و محبة ما لها في هالفواد حدود
سلام الله من ارض السلطنة العظمى لأطهر دار
سلام مسعْوَد مْعمّن من آل سعيد لـ«آل سعود»
كتبته قبل أكتّبني لكم وانقّي واختار
جزيلات القصايد من وطن هيثم لدار العود
مليك العز سلمان الحزم والعزم والاصرار
أسوق اعجابي البكر لولي عهده الشجاع الطود
محمد ابن سلمان الذي يصّير لك الـ ما صار
بفضل الله ومن جود الولي الرحمن قام يجود
رسم خطّط بنى تمّم صنع مجد وغرس ابهار
لجم فاه المحال بممكنٍ صلبٍ كما الجلمود
سُئِل جاوب حكى أثرى نقل كيف الكبار كبار
جلس وقّف له الغرب احترام وهالعرب في فود
كأن كفْوف اياديه الخُطى للدرب والمشوار
وفجر الحلم من شمس ابتكاراته سطع بركود
محمد قامة العز ونبا الرفعه و سما الأفكار
محمد هامة النصر و هلال أعياد وانهر جود
محمد نعمةٍ ع الشرق الاوسط نهضةٍ واعمار
محمد فعل كل كلمة سمت في وعده المحمود
محمد درعٍ لداره العظيمة وسيفها البتار
محمد فخر أو ذخر أو سند أمه وزمن وحشود
محمد رمزٍ أو رقمٍ صعب ما يقبل التكرار
محمد قرم من قومٍ قرومٍ مرخصين كبود
محمد زود عن كل ما نظمته والعلم به نار
أو ان النار في راس العلم اللي لْمحمد زود
وانا ابن عمان في بلادي السعودية نثرت اشعار
وابي تعذرون لو شفتوا القصور ف عد أو معدود