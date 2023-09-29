أطلقت شركة (سناب شات) العالمية، بالشراكة مع وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، اليوم (الخميس)، أحدث عدسات الواقع المعزز المُبتكرة، التي تهدف لمساعدة مجتمع الصُّم وإثراء تجاربهم التفاعلية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023؛ الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر حتى 7 أكتوبر القادم، وذلك في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

وتعدّ عدسة الواقع المعزز الجديدة هي أول عدسة للغة الإشارة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويأتي إطلاقها في إطار التعاون القائم بين شركة (سناب شات) ووزارة الثقافة؛ حيث يشهد المعرض هذا العام تمكين وسائل التقنية والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة زوار المعرض الذين يتجاوز عددهم المليون زائر.

وتقدِّم (سناب شات)، من خلال العدسة، ميزات تقنية فريدة عبر استخدام تكنولوجيا التعلم الآلي، التي تمكِّن الكاميرا من التعرف، وتفسير 28 حركة يد مختلفة تستخدم في لغة الإشارة العربية المشتقة من الأبجدية العربية، حيث صممت خصيصاً لمجتمع الصُّم، مما يمثِّل نقلة نوعية في آليات التعليم التفاعلي، التي تُبين كيف يمكن للواقع المعزز أن يثري الفعاليات الثقافية وينوِّع جمهورها.

وتتيح «سناب شات» لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب إمكانية تجربة التفاعل مع العدسة من خلال عرضٍ بتقنيةٍ ثلاثية الأبعاد، تجسِّد الكتاب من خلال الكاميرا الأمامية (السيلفي)، ومع كل لمسة للشاشة، ستظهر اقتباسات ملهمة حول القراءة من شخصيات ملهمة وبارزة.

وإلى جانب عدسة الصُّم، تتيح (سناب شات) تجربة عدسة مصممة خصيصًا للأطفال؛ بهدف تعزيز حب القراءة لديهم، حيث تعمل العدسة على نقل المستخدمين الصغار داخل طائرة بالون ساخن مصممة على شكل كتاب تزينه جُملة «القراءة ترتقي بك» إلى جانب شعار معرض الرياض الدولي للكتاب.

من جانبه، رحّب الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان بالتعاون مع شركة «سناب شات» العالمية، وقال «نعتز بالشراكة المثمرة مع (سناب شات) في مختلف الفعاليات التي تقام في المملكة، حيث تأتي مشاركة هذا العام في المعرض مختلفة وسبَّاقة من خلال إطلاق خدمات خاصة لفئة الصم، ونترقب النتائج المُبهرة لإطلاق تجارب الواقع المعزز في المعرض التي تنسجم مع مهمتنا في تعزيز التبادل الثقافي، وجعل الأدب أكثر وصولًا لمختلف فئات المجتمع، من خلال التأثير الإيجابي لدى الزوار».

وعن هذه التجربة المميزة، أكد مدير الأعمال الإقليمي لشركة سناب في السعودية، عبدالله الحمادي أن «التقنية أصبحت هي المؤثر الرئيس في مختلف الصناعات، وتقنية الواقع المعزز هي النقلة المستقبلية التي ستأخذ الصناعات إلى مستويات أخرى، وتعتمد تقنية الواقع المعزز على الذكاء الاصطناعي لتسخيرها في مجالات مبتكرة ومتعددة، فالشركات والعلامات التجارية التي تتبنى إستراتيجية ناجحة في مجال الواقع المعزز اليوم ستحظى بميزة تنافسية في المستقبل».

وتشير بيانات الشركة إلى أن نحو 83% من المستهلكين يهتمون بالواقع المعزز للتعلُّم، حيث يمكن أن يوفر فرصاً قويةً لتعزيز عملية التعلم، بدءاً من الأدلة التعليمية حتى الوصفات وغيرها، وتمثِّل تلك التقنية فرصة للعلامات التجارية لتستغلها في تحقيق التنافسية والابتكار، في ظل الاهتمام المتزايد في الواقع المعزز لأغراض التعليم، كما أن الشركات والعلامات التجارية التي تتبنى إستراتيجية ناجحة للواقع المعزز اليوم، ستحظى بميزة تنافسية في المستقبل.

وتبرز الأهمية المتنامية لتكنولوجيا الواقع المعزز في مثل تلك الأحداث الثقافية الكبرى، في ظل وجود 250 مليون مستخدم على مستوى العالم يومياً على (سناب شات)، بما ينعكس على اكتساب المزيد من الزخم على الفعاليات، حيث تعدّ عدسات الواقع المعزز في (سناب شات) مصدراً يومياً للترفيه والتفاعل لأكثر من 85% من مستخدميها في السعودية، مع 60% من المستخدمين النشطين شهرياً في السعودية في الفئة من 25 عاماً أو أكبر، مما يظهر الجمهور المتنوع والشامل للمنصة.

ويجذب معرض الرياض الدولي للكتاب؛ الذي ينطلق تحت شعار «وجهة ملهمة»، أكثر من 1800 دار نشر من 32 دولة، فضلاً عن الاحتفاء بالأدب السعودي وتأثيره، ممّا يشير إلى إمكانية التآلف بين التقنية والثقافة لخدمة الإنسانية.