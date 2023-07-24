365 حكمة أو عبارة ثقافية أدبية أو كما أسمتها الكاتبة رشفة قهوة الصباح والمساء في كتاب حمل عنوان «أجندة رشفة قهوة» للكاتبة نوال بنت سعيد العمودي.

حوى الكتاب 365 عبارة بعدد أيام السنة كتبتها الكاتبة بكل حب لتمنح كل صباح ومساء نكهة من كوب الحياة اليومي من خلاله.

وتقول الكاتبة في مقدمة كتابها «كوب القهوة المستقر على حافة الشباك يحاكي فصول السنة الأربعة وتقلباتها اليومية فيراها المثقف القارئ فلسفة يومية تمكنه من التحليق بعيدا في عالم يصنعه لذاته ويراها المحب دواء للحنين والذكرى وكل يراها محطة له تواكب سجيته من خلال الزاوية الخاصة به».

ولعل الكاتبة أبدعت في وصفها وربطها بمفهوم القهوة وارتباطها بالمزاج اليومي، خصوصا لفئة الشباب والشابات في وقتنا الحاضر وفي الماضي كان للقهوة حضور لدى المثقف والأديب والاقتصادي.

وتضمنت الحكم والعبارات في الكتاب حكما بالغة التأثير منها للملك المؤسس طيب الله ثراه الملك عبدالعزيز، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد مهندس الرؤية، وعدد من الأدباء والمفكرين في الوقت الحاضر والماضي، وعدد كبير من الفلاسفة على مر العصور.

الكاتبة نوال العمودي هي المؤسس والمدير العام لأكاديمية نون لريادة الأعمال ومستشار إداري ومدربة تنمية بشرية باعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وعضو مركز الأعمال الأكاديمي للتدريب والتطوير، ومحكم معتمد فئة ج من المركز الاستشاري لإعداد المحكمين الدوليين وعضو مشارك بمركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان، ومدربة في التدريب الإلكتروني والتدريب الاحترافي المباشر باعتماد من المركز الكندي للتدريب والاستشارات، وربما أن هذا التاريخ الطويل والسيرة هما ما أهل الكاتبة للكتابة باحترافية ومضاهاة الفلاسفة الكبار في مقولاتهم وعباراتهم وحكمهم.