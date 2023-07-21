عبدالله عبيان متفاعلاً مع إحدى قصائده في الأمسية.
جمهور الأمسية يتفاعل مع نجومها الشعراء.
حضور لافت يملأ المسرح ويتفاعل مع الأمسية.
سليمان المانع يحلّق بإحدى قصائدة وسط تفاعل الجمهور.
أعادت الأمسية الشعرية، التي أحياها الشاعران سليمان المانع وعبدالله عبيان والمنشد عبدالله آل فروان، الوهج للأمسيات الشعرية، وشهدت الأمسية حضوراً لافتاً من الجمهور الذي ملأ مسرح مركز الفعاليات والمؤتمرات بنجران.
وحرص عدد من الشعراء والإعلاميين والمهتمين على الحضور والاستمتاع بلآلئ نادرة من روائع الشعر في أولى أمسيات صيف نجران الذي تنظمه أمانة المنطقة تحت عنوان «صيفنا هائل».
الأمسية التي أقيمت (السبت) الماضي، قدمها رئيس النادي الأدبي بنجران سعيد آل مرضمة، بحضور أمين منطقة نجران المهندس صالح الداغش، وكانت بحجم ترقب الجماهير الغفيرة، إذ قدم الشاعران أجمل ما لديهما من نصوص لتضج القاعة مع كل قصيدة بالتصفيق الحار إعجاباً بقصائدهما المتفردة.
حضور الشاعرين القوي واللافت كان واضحاً منذ بداية الأمسية التي بدأها الشاعر سليمان المانع بقصيدة عن نجران، حصدت إعجاب وتفاعل الحضور، ومنها:
كيف ما افرح بالجبال وفي سهلها
والكرم يعطيك دافع معنوي
حبي لنجران من حبي لاهلها
جيتها والقلب كله مهتوي
ديرة الأمجاد ما حيٍ جهلها
كل منهم كلما احتجته خوي
إلى أن قال:
في ضيافة منبت العز وجملها
الكرم والجود والنبل جلوي
بعد ذلك، بدأ الشاعر عبدالله عبيان بثلاث بطاقات شعرية، أهدى الأولى لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مؤكداً اهتمام سموه بالمجال الثقافي والشعر والشعراء، وجاء في قصيدته:
سلام يا ركن الجنوب وهيبة كبار المقام
راس جلوي يا حي راسك يا سليل أهل الشيم
بشتك ملاذ العدل والحكمة وساس الاحترام
وسجدة جبينك شمس وكفوفك بحر طيب وكرم
يا شاجع الوقفات دون الحد لي ثار القتام
وانا احمد الله في المواقف صفّنا ما ينقسم
حنا سرايا الموت والركن اليماني والمقام
وطنخة هل العوجا على صوت العزاوي والزهم
من صوّب البندق وثوّرها على (البيت الحرام)
نكسر يمينه لا رحم راسٍ يقدّيه الوهم
واستمرت الأمسية بين تألق الشاعرين المميزين سليمان المانع وعبدالله عبيان وتفاعل الجماهير المتعطشة للشعر، لتثبت تلك الأمسية علو كعب الشعر وقدرته على جذب الجماهير في حال تم اختيار الشعراء الجماهيريين أمثال المانع وعبيان.
وفاجأ الشاعر عبدالله عبيان الجمهور بقصيدة وجهها لزميله في الأمسية الشاعر سليمان المانع، أثبت من خلالها سمو الشعر وهو يجسّد تجربة المانع بمحبة كبيرة وسط تفاعل الجماهير قائلاً
صوتٍ زرع في مهجة الغيمة اوطان
باسمه نغني للقمر والسحابه
نلوم سلمى لجل غربة سليمان
من (سلة اوجاعه) لحلم الكتابه
انسان قبل الشعر وبشعره انسان
خطف بريق النجم بأول شبابه
واستعاد المانع بعض نصوصه التي ارتبطت بوجدان عشاق الشعر، مؤكداً أن الشعر الحقيقي لا يصدأ في ذاكرة عشاقه، إذ قاطعه الجمهور مراراً وهو يصدح قائلاً:
تسعين ليلة فسرت حفنة اعوام
جربت سلمى والف شكرا لسلمى
رجعت وساقت خيل الايام قدام
مرماي كانت كيف انا صرت مرمى
إلى أن قال:
بالما كتبت اغلى المبادي والاحلام
لا وا حسافه يالكتابه على الما
كما حصد الشاعر عبدالله عبيان تفاعل الحضور وهو يتجلى في إحدى قصائده متغنياً بحب نجران؛ الأرض والتاريخ والحضارة، وجاء في القصيدة:
قبل ما يغنّي الشرق الاوسط لنهر النيل
ويسحر هواه الحاج سيّد ومتولي
جذبتي الجبال الشم واهل القنا والخيل
وشموخ النخيل اللي على الوادي يصلي
يا فجرٍ يعانق نور وجهه سنا جبريل
قطف كل نجمٍ في سما العز متعلي
وصحت في عروقي جمرتين وسجد قنديل
وانا في هوى نجران راهب ومتجلي
وفي قصيدة أخرى، أروى الشاعر عبدالله عبيان ذائقة المتعطشين للشعر عندما حلّق بقصيدته «شلفا ذياب»:
عصا الشاجع المقدام في ساعة الشدات
ولا سيف ذل ٍكف راعيه مرتاعه
يزل الرفيق وروسنا تدمح الزلات
ونرفا الخطا بالطيب ما نلوي ذراعه
ولا نحسب الجودات ما بين هاك وهات
عطانا نسوقه ما حسبنا لمرجاعه
سجايا النفوس اللي تسامت عن الشكات
مثل ما تسامت قمة طويق عن قاعة
وعاد سليمان المانع متجلياً في قصيدته «وجه أمي»:
مادام ينبت سنابل قمح وجه أمي
ما يوصل الجوع لو حاول لوجداني
واللي يبيها حرام ان قلت يا عمي
لاضرب رصاصه بعيني واقطع لساني
وتألق الشاعر عبدالله عبيان في إحدى ملاحمه الوطنية، وشهدت القصيدة تفاعلاً قوياً من الجمهور، ومنها:
رياض المجد مدي لي يمين الغيم والهتان
انا شاعر وطن فوق الثريا فل جنحانه
خطفت الشعر من لمعة سيوف العز والتيجان
وسكبته في صهيل الخيل برق وهلت أمزانه
واختتم المانع الأمسية الشعرية بقصيدة مميزة تفاعل معها الحضور كثيراً. بعد ذلك حضر المنشد عبدالله آل فروان بشيلاته التي تمايل معها الجمهور طرباً ليعلن مسك الختام لأمسية ستبقى في ذاكرة محبي الشعر والنغم طويلاً.
وفي ختام الأمسية كرم أمين منطقة نجران فرسانها الثلاثة، ليسدل الستار على واحدة من أروع الأمسيات التي شهدتها ساحة الشعر في السنوات الأخيرة.
وحرص عدد من الشعراء والإعلاميين والمهتمين على الحضور والاستمتاع بلآلئ نادرة من روائع الشعر في أولى أمسيات صيف نجران الذي تنظمه أمانة المنطقة تحت عنوان «صيفنا هائل».
الأمسية التي أقيمت (السبت) الماضي، قدمها رئيس النادي الأدبي بنجران سعيد آل مرضمة، بحضور أمين منطقة نجران المهندس صالح الداغش، وكانت بحجم ترقب الجماهير الغفيرة، إذ قدم الشاعران أجمل ما لديهما من نصوص لتضج القاعة مع كل قصيدة بالتصفيق الحار إعجاباً بقصائدهما المتفردة.
حضور الشاعرين القوي واللافت كان واضحاً منذ بداية الأمسية التي بدأها الشاعر سليمان المانع بقصيدة عن نجران، حصدت إعجاب وتفاعل الحضور، ومنها:
كيف ما افرح بالجبال وفي سهلها
والكرم يعطيك دافع معنوي
حبي لنجران من حبي لاهلها
جيتها والقلب كله مهتوي
ديرة الأمجاد ما حيٍ جهلها
كل منهم كلما احتجته خوي
إلى أن قال:
في ضيافة منبت العز وجملها
الكرم والجود والنبل جلوي
بعد ذلك، بدأ الشاعر عبدالله عبيان بثلاث بطاقات شعرية، أهدى الأولى لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مؤكداً اهتمام سموه بالمجال الثقافي والشعر والشعراء، وجاء في قصيدته:
سلام يا ركن الجنوب وهيبة كبار المقام
راس جلوي يا حي راسك يا سليل أهل الشيم
بشتك ملاذ العدل والحكمة وساس الاحترام
وسجدة جبينك شمس وكفوفك بحر طيب وكرم
يا شاجع الوقفات دون الحد لي ثار القتام
وانا احمد الله في المواقف صفّنا ما ينقسم
حنا سرايا الموت والركن اليماني والمقام
وطنخة هل العوجا على صوت العزاوي والزهم
من صوّب البندق وثوّرها على (البيت الحرام)
نكسر يمينه لا رحم راسٍ يقدّيه الوهم
واستمرت الأمسية بين تألق الشاعرين المميزين سليمان المانع وعبدالله عبيان وتفاعل الجماهير المتعطشة للشعر، لتثبت تلك الأمسية علو كعب الشعر وقدرته على جذب الجماهير في حال تم اختيار الشعراء الجماهيريين أمثال المانع وعبيان.
وفاجأ الشاعر عبدالله عبيان الجمهور بقصيدة وجهها لزميله في الأمسية الشاعر سليمان المانع، أثبت من خلالها سمو الشعر وهو يجسّد تجربة المانع بمحبة كبيرة وسط تفاعل الجماهير قائلاً
صوتٍ زرع في مهجة الغيمة اوطان
باسمه نغني للقمر والسحابه
نلوم سلمى لجل غربة سليمان
من (سلة اوجاعه) لحلم الكتابه
انسان قبل الشعر وبشعره انسان
خطف بريق النجم بأول شبابه
واستعاد المانع بعض نصوصه التي ارتبطت بوجدان عشاق الشعر، مؤكداً أن الشعر الحقيقي لا يصدأ في ذاكرة عشاقه، إذ قاطعه الجمهور مراراً وهو يصدح قائلاً:
تسعين ليلة فسرت حفنة اعوام
جربت سلمى والف شكرا لسلمى
رجعت وساقت خيل الايام قدام
مرماي كانت كيف انا صرت مرمى
إلى أن قال:
بالما كتبت اغلى المبادي والاحلام
لا وا حسافه يالكتابه على الما
كما حصد الشاعر عبدالله عبيان تفاعل الحضور وهو يتجلى في إحدى قصائده متغنياً بحب نجران؛ الأرض والتاريخ والحضارة، وجاء في القصيدة:
قبل ما يغنّي الشرق الاوسط لنهر النيل
ويسحر هواه الحاج سيّد ومتولي
جذبتي الجبال الشم واهل القنا والخيل
وشموخ النخيل اللي على الوادي يصلي
يا فجرٍ يعانق نور وجهه سنا جبريل
قطف كل نجمٍ في سما العز متعلي
وصحت في عروقي جمرتين وسجد قنديل
وانا في هوى نجران راهب ومتجلي
وفي قصيدة أخرى، أروى الشاعر عبدالله عبيان ذائقة المتعطشين للشعر عندما حلّق بقصيدته «شلفا ذياب»:
عصا الشاجع المقدام في ساعة الشدات
ولا سيف ذل ٍكف راعيه مرتاعه
يزل الرفيق وروسنا تدمح الزلات
ونرفا الخطا بالطيب ما نلوي ذراعه
ولا نحسب الجودات ما بين هاك وهات
عطانا نسوقه ما حسبنا لمرجاعه
سجايا النفوس اللي تسامت عن الشكات
مثل ما تسامت قمة طويق عن قاعة
وعاد سليمان المانع متجلياً في قصيدته «وجه أمي»:
مادام ينبت سنابل قمح وجه أمي
ما يوصل الجوع لو حاول لوجداني
واللي يبيها حرام ان قلت يا عمي
لاضرب رصاصه بعيني واقطع لساني
وتألق الشاعر عبدالله عبيان في إحدى ملاحمه الوطنية، وشهدت القصيدة تفاعلاً قوياً من الجمهور، ومنها:
رياض المجد مدي لي يمين الغيم والهتان
انا شاعر وطن فوق الثريا فل جنحانه
خطفت الشعر من لمعة سيوف العز والتيجان
وسكبته في صهيل الخيل برق وهلت أمزانه
واختتم المانع الأمسية الشعرية بقصيدة مميزة تفاعل معها الحضور كثيراً. بعد ذلك حضر المنشد عبدالله آل فروان بشيلاته التي تمايل معها الجمهور طرباً ليعلن مسك الختام لأمسية ستبقى في ذاكرة محبي الشعر والنغم طويلاً.
وفي ختام الأمسية كرم أمين منطقة نجران فرسانها الثلاثة، ليسدل الستار على واحدة من أروع الأمسيات التي شهدتها ساحة الشعر في السنوات الأخيرة.