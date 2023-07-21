أعادت الأمسية الشعرية، التي أحياها الشاعران سليمان المانع وعبدالله عبيان والمنشد عبدالله آل فروان، الوهج للأمسيات الشعرية، وشهدت الأمسية حضوراً لافتاً من الجمهور الذي ملأ مسرح مركز الفعاليات والمؤتمرات بنجران.وحرص عدد من الشعراء والإعلاميين والمهتمين على الحضور والاستمتاع بلآلئ نادرة من روائع الشعر في أولى أمسيات صيف نجران الذي تنظمه أمانة المنطقة تحت عنوان «صيفنا هائل».الأمسية التي أقيمت (السبت) الماضي، قدمها رئيس النادي الأدبي بنجران سعيد آل مرضمة، بحضور أمين منطقة نجران المهندس صالح الداغش، وكانت بحجم ترقب الجماهير الغفيرة، إذ قدم الشاعران أجمل ما لديهما من نصوص لتضج القاعة مع كل قصيدة بالتصفيق الحار إعجاباً بقصائدهما المتفردة.حضور الشاعرين القوي واللافت كان واضحاً منذ بداية الأمسية التي بدأها الشاعر سليمان المانع بقصيدة عن نجران، حصدت إعجاب وتفاعل الحضور، ومنها:كيف ما افرح بالجبال وفي سهلهاوالكرم يعطيك دافع معنويحبي لنجران من حبي لاهلهاجيتها والقلب كله مهتويديرة الأمجاد ما حيٍ جهلهاكل منهم كلما احتجته خويإلى أن قال:في ضيافة منبت العز وجملهاالكرم والجود والنبل جلويبعد ذلك، بدأ الشاعر عبدالله عبيان بثلاث بطاقات شعرية، أهدى الأولى لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مؤكداً اهتمام سموه بالمجال الثقافي والشعر والشعراء، وجاء في قصيدته:سلام يا ركن الجنوب وهيبة كبار المقامراس جلوي يا حي راسك يا سليل أهل الشيمبشتك ملاذ العدل والحكمة وساس الاحتراموسجدة جبينك شمس وكفوفك بحر طيب وكرميا شاجع الوقفات دون الحد لي ثار القتاموانا احمد الله في المواقف صفّنا ما ينقسمحنا سرايا الموت والركن اليماني والمقاموطنخة هل العوجا على صوت العزاوي والزهممن صوّب البندق وثوّرها على (البيت الحرام)نكسر يمينه لا رحم راسٍ يقدّيه الوهمواستمرت الأمسية بين تألق الشاعرين المميزين سليمان المانع وعبدالله عبيان وتفاعل الجماهير المتعطشة للشعر، لتثبت تلك الأمسية علو كعب الشعر وقدرته على جذب الجماهير في حال تم اختيار الشعراء الجماهيريين أمثال المانع وعبيان.وفاجأ الشاعر عبدالله عبيان الجمهور بقصيدة وجهها لزميله في الأمسية الشاعر سليمان المانع، أثبت من خلالها سمو الشعر وهو يجسّد تجربة المانع بمحبة كبيرة وسط تفاعل الجماهير قائلاًصوتٍ زرع في مهجة الغيمة اوطانباسمه نغني للقمر والسحابهنلوم سلمى لجل غربة سليمانمن (سلة اوجاعه) لحلم الكتابهانسان قبل الشعر وبشعره انسانخطف بريق النجم بأول شبابهواستعاد المانع بعض نصوصه التي ارتبطت بوجدان عشاق الشعر، مؤكداً أن الشعر الحقيقي لا يصدأ في ذاكرة عشاقه، إذ قاطعه الجمهور مراراً وهو يصدح قائلاً:تسعين ليلة فسرت حفنة اعوامجربت سلمى والف شكرا لسلمىرجعت وساقت خيل الايام قداممرماي كانت كيف انا صرت مرمىإلى أن قال:بالما كتبت اغلى المبادي والاحلاملا وا حسافه يالكتابه على الماكما حصد الشاعر عبدالله عبيان تفاعل الحضور وهو يتجلى في إحدى قصائده متغنياً بحب نجران؛ الأرض والتاريخ والحضارة، وجاء في القصيدة:قبل ما يغنّي الشرق الاوسط لنهر النيلويسحر هواه الحاج سيّد ومتوليجذبتي الجبال الشم واهل القنا والخيلوشموخ النخيل اللي على الوادي يصلييا فجرٍ يعانق نور وجهه سنا جبريلقطف كل نجمٍ في سما العز متعليوصحت في عروقي جمرتين وسجد قنديلوانا في هوى نجران راهب ومتجليوفي قصيدة أخرى، أروى الشاعر عبدالله عبيان ذائقة المتعطشين للشعر عندما حلّق بقصيدته «شلفا ذياب»:عصا الشاجع المقدام في ساعة الشداتولا سيف ذل ٍكف راعيه مرتاعهيزل الرفيق وروسنا تدمح الزلاتونرفا الخطا بالطيب ما نلوي ذراعهولا نحسب الجودات ما بين هاك وهاتعطانا نسوقه ما حسبنا لمرجاعهسجايا النفوس اللي تسامت عن الشكاتمثل ما تسامت قمة طويق عن قاعةوعاد سليمان المانع متجلياً في قصيدته «وجه أمي»:مادام ينبت سنابل قمح وجه أميما يوصل الجوع لو حاول لوجدانيواللي يبيها حرام ان قلت يا عميلاضرب رصاصه بعيني واقطع لسانيوتألق الشاعر عبدالله عبيان في إحدى ملاحمه الوطنية، وشهدت القصيدة تفاعلاً قوياً من الجمهور، ومنها:رياض المجد مدي لي يمين الغيم والهتانانا شاعر وطن فوق الثريا فل جنحانهخطفت الشعر من لمعة سيوف العز والتيجانوسكبته في صهيل الخيل برق وهلت أمزانهواختتم المانع الأمسية الشعرية بقصيدة مميزة تفاعل معها الحضور كثيراً. بعد ذلك حضر المنشد عبدالله آل فروان بشيلاته التي تمايل معها الجمهور طرباً ليعلن مسك الختام لأمسية ستبقى في ذاكرة محبي الشعر والنغم طويلاً.وفي ختام الأمسية كرم أمين منطقة نجران فرسانها الثلاثة، ليسدل الستار على واحدة من أروع الأمسيات التي شهدتها ساحة الشعر في السنوات الأخيرة.