يواصل الأديب الواعد أحمد محمد منصور هيبة إبداعاته الأدبية، حيث انتهى من ديوانه السابع الذي يقدم من خلاله قراءة جديدة ومختلفة لمجموعة من مسرحيات «وليم شكسبير».

ويتناول الشاعر بين دفتي ديوانه صياغة مسرحية شعرية، يعرض من خلالها اثنتين من أهم مسرحيات «وليم شكسبير»، هما «الملك لير» و«مكبث»، حيث يعتبر ديوان «مسرحيات وليم شكسبير» نقلة نوعية في أسلوب الأديب الشاب.

ويشارك الأديب أحمد محمد منصور هيبة بديوانه الجديد في «معرض ساقية الصاوي» في دورته الجديدة هذا العام، كما يشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة لعام 2024.