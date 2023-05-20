أحيت الشاعرة العمانية عائشة السيفي، والشاعرة اللبنانية سارة الزين، أمسيةً شعرية في اليوم الثاني من معرض المدينة المنورة للكتاب 2023، والتي أدارها سمير خميس، وشهدت حضوراً لافتاً امتلأ به مسرح المعرض، وذلك ضمن الأمسيات الشعرية التي ينظمها المعرض استمراراً للاحتفاء بعام الشعر العربي 2023؛ ويستضيف من خلالها شعراء وشاعرات من المملكة وخارجها.

وقد غلبت على الأمسية الشعرية نصوص وجدانية، وحملت طابعاً عاطفياً باذخاً، منوعةً ما بين نصوص قديمة، وأخرى حديثة حضر فيها الرجل كثيراً، حيث مهّدت البداية - الفائزة بلقب أمير الشعراء - الشاعرة عائشة السيفي بنص (لبست وجهي)، وتلاه كل من النصوص: أول الشعر ابن الجبال وبنت السهول، وكن خيراً يا حبيبي، والعائد من الذكرى، ويخجلني، ومنتصف الطفولة منتصف الحب. بينما أتحفت الحضور الشاعرة الزين باختيارها لنصوصها: كان مني، وبعض أهله، وكلي إن عدت إلى كلي، وللشعر أنثى، وابن المجاز، وما أجملك.

ويستمر معرض المدينة المنورة للكتاب 2023 إلى 27 من الشهر الجاري (مايو)، مستقبلاً محبي القراءة وزواره من الساعة 2 مساءً إلى 12 من منتصف الليل؛ ليقدم لهم عدداً من الأمسيات الشعرية، والندوات الحوارية التي تتناول موضوعاتٍ ثقافيةٍ عدّة بمشاركة ثلة من الأدباء السعوديين والعرب، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي ينظمها البرنامج الثقافي للمعرض المقام في المنطقة الجنوبية من مركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات.