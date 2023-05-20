نفذ المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام «رأي»، التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني منذ تأسيسه أكثر من (360) استطلاعاً تنوعت ما بين عام وخاص وجدت تفاعلاً من المواطنين حول عدد من المواضيع والقضايا الوطنية، حيث بلغ عدد المشاركين في الاستطلاعات المنفذة حتى نهاية شهر أبريل 2023م (442) ألف مواطن من مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المشرف العام على المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام «رأي» الدكتور عبدالسلام السليمان أن المركز ينفذ استطلاعات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، لافتاً إلى أن المركز يقدم خدماته للأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، لغرض تعزيز التواصل مع المجتمع من خلال التعرف على آراء المواطنين وتوجهاتهم حول مختلف القضايا ذات الاهتمام.

وبين السليمان أن المركز يهدف إلى دعم توجهات المملكة في نشر قيم التسامح والاعتدال والشفافية، وتعزيز مشاركة المواطن في صنع السياسات والقرارات الحكومية، وتعزيز قنوات الاتصال بين أفراد المجتمع والأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أن رؤية مركز «رأي» تسعى لأن يكون بيت الخبرة المتخصص في تنفيذ استطلاعات الرأي العام الرسمية في المملكة، والتي تدعم عملية اتخاذ القرار وتسهم في صنع السياسات العامة في الأجهزة الحكومية من خلال نتائج محايدة وموثوقة وفقاً للأسس والمعايير العلمية والممارسات الصحيحة في تطبيق استطلاعات الرأي العام.