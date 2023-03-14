كشفت المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، أن السعودية ستستضيف في شهر سبتمبر القادم لجنة التراث العالمي، وسيتم تسجيل مواقع تاريخية جديدة في المملكة.

وأشادت الأميرة هيفاء بافتتاح معرض الملك فيصل بمقر اليونسكو بعنوان «فيصل: حياة في قلب القرن العشرين»، الذي يبرز رحلة الملك فيصل بن عبدالعزيز -يرحمه الله- التاريخية إلى أوروبا، وقالت إن المعرض يُعدُّ من أبرز المعارض التي أقامها مركز الملك فيصل، لتعريف العالم بشخصية الملك فيصل رحمه الله، وتعريف الشعوب بسيرته، التي تعتبر مدرسة للأجيال.