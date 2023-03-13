يحل الشاعر المفكر السوري علي أحمد سعيد (أدونيس) بعد غد (الأربعاء) ضيفاً على أكاديمية الشعر العربي وهيئة الأدب والنشر والترجمة، ويستعرض صاحب (مفرد بصيغة الجمع) تجربته مع الشعر والحياة في قصر الثقافة بحي السفارات.

وأدونيس من مواليد الأول من يناير عام 1930، في قرية قصابين بمدينة جبلة في سورية. بدأ الدراسة على يد والده الذي علمه القراءة والكتابة، وساعده على حفظ الشعر القديم. وفي الثالثة عشرة من عمره ألقى قصيدته الوطنية الأولى أمام الرئيس شكري القوتلي، مطالباً بفتح مدرسة في قريته، فاستجاب لطلبه وقدمت له الدولة منحة للدراسة في المدرسة العلمانية الفرنسية في طرطوس، وفي عام 1954 حصل على إجازة في الفلسفة من جامعة دمشق، ونال عام 1973 شهادة الدكتوراه.