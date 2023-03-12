يرعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر احتفالية تكريم الإعلامي الراحل تركي بن عبدالله السديري -رحمه الله- التي ينظمها نادي الأحساء الأدبي الليلة.

ويّعد الراحل تركي بن عبدالله السديري من رواد الإعلاميين الذين طوروا الصحافة في المملكة العربية السعودية من خلال رئاسة تحرير صحيفة الرياض لمدة 40 عاماً، وتم تكريمه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بإطلاق لقب ملك الصحافة، وكانت له زاوية في الصحيفة نفسها استمر يكتب فيها لمدة تزيد على 42 عاماً، كما ألّف عددا من المجموعات القصصية القصيرة، ونال عددا من الجوائز في حياته.

يذكر أنه يوصف -رحمه الله- بصانع الصحافة الرياضية الخليجية.