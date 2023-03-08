صدر أخيرا، ديوان «سارقاه السكك» للشاعر أحمد فخري الأسواني عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن إصدارات سلسلة الشعر العامي. «أحمد فخري الأسواني»، شاعر عامية نشرت أعماله في العديد من الدوريات والجرائد والمجلات الأدبية، له العديد من الأعمال المنشورة في العديد من المنتديات الأدبية، وحصل على العديد من الجوائز في مسابقات أدبية في شعر العامية؛ منها المركز الأول في مسابقة رابطة شعراء العامية المصرية، والمركز الثاني في مسابقة قصر الثقافة فرع أسوان، والمركز الأول في الشعر الغنائي للأطفال على مستوى مدارس أسوان، والمركز الرابع في مسابقة إبداع المنصورة، والمركز الخامس في مسابقة رابطة شعراء العامية، والمركز السابع في المسابقة الكبرى لرابطة شعراء العامية لعام 2012.صدر له من قبل ديوان باب بيتنا القديم، ضمن النشر الإقليمي، وديوان إبرة في كوم قش، وديوان عيال الشمس والحرمان، وديوان رسائل الجازية.ومن أجواء «سارقاه السكك»:أصل الشقا بيحش في الأعمارجايز لأن الودودة فوق العتب بينهمبتمد أعمارهمهنا الونس بيطمن الشارعيطبطب على العتباتويجبر الطرقات تستنى وقت العصرساعة تميل الشمسكل البيوت يضللوا على بعضمشهد حقيقي لا تنصفه المجازاتهنا الجميع أخوات