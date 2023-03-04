يشارك أكثر من 500 ناشر محلي وعربي ودولي في أكثر من 350 جناحا بمئات الآلاف من عناوين الكتب في معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023، المقام خلال الفترة من 2 - 11 مارس الجاري.

ويصاحب المعرض برنامج ثقافي ثري، يتضمن نحو 140 فعالية، يقدمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) باعتباره الشريك الثقافي لمعرض الشرقية للكتاب، والتي تتنوع ما بين الندوات والجلسات الحوارية، وورش العمل، والأمسيات الشعرية، وحفلة غنائية للقصائد المُغنَّاة.

ويأتي معرض المنطقة الشرقية للكتاب أول المعارض في المملكة للعام الجديد 2023 ضمن مبادرة «معارض الكتاب»، التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن إستراتيجيتها بهدف التوسع في تنظيم معارض الكتاب بمختلف مناطق المملكة، وقد شهدت في العام الماضي 2022 تنظيم 3 معارض، بدأتها بمعرض المدينة المنورة للكتاب في يونيو، ثم معرض الرياض الدولي للكتاب بنهاية سبتمبر، قبل أن تختمها أخيراً بمعرض جدة للكتاب.