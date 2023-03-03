تجيء الشمس على هيئة سنورةٍماءت واستدارت على نفسهاركض البحر كطفلٍخائفاً حيناًَوحيناً يركض خلفهاكمن يطارد فريستهبأنيابٍ من زبدْ.أنحني فوق العتمةمثل ماسح الأحذيةأمسك بها بكلتا يديوأكنس النجوم بفرشاة أكثر من شجر الحديقةالخبز يشبه الطعنات.هو الشقي فر من الجنةلأن أباه آدمنسي حذاءه في وديان الأرضوكان في كل خطوة يهز عصاهكي لا يتعثر بموجهولما عضت الذئابأطراف الليل صاح الليلُقفز العاشق خلف سور الحديقةثم تصاعد الياسمين كالرصاص.أمس كنت معي وكانت النار تعري الكستناءمثل ابتسامة ولد أشعث أسمرسبقته الريح نحو الخيال والظلال جائعةأيها الثور الأبيض أكلتُفأنا يا كثير اليدين قليل.الآن دقوا المساميرفوق صوتي ......أنا مثلك يا بائعةالحظ في آخر النهارأخسر حلمي على طاولةحادة الأطراف ثم أتباهى بخطاي.ترتفع الساق تدخل الشمس النفقوآلاف الكائنات تحاولالنهد قبة اللذةواليدان ترتبان الكواكبزحل عطارد الأرضكم أنت عظيمة أيتها الأموبدأ الضحك يعلوأمك أنت أيضا عظيمة.هذا المطر لا يهدأكأنه ذئب فقد فكيهفي حادث مريع هل تصدقين؟الحب ليس الحبهو فقط ردم ضوء بين وجهين.داخل الصورة أحمل رأسي بيديالمقطوعتينأنا المسافر أبدا في الدوائرأنا اللون الضالأنا الأحمق الأحمق.. الأحمقالذي ارتديتك أيها الإنسانداخل الصورةأحمل رأسي بيديالمقطوعتين كنهاية الطريق.بين جسدين غريبينكنت وحيداًاثنا عشر من الخراف الضالةتسألني عن الطريقأناهوويداي الشبقتان بلذة المساميرنسيتا الإشارةكل الذين أحببتهم الآن عادواكالصرير العنيدأحدهم يصرخ اشتقت إليكويداي المسمرتان تحاولانأن تعانقا أحدهماأرتجف.. أتأرجح بلذتيكأنني عاشقان أحدهما في السماءوالآخر لم يهبطأناهوأنتفلا تقذف حجرك نحو مرايايلكي يتنفس الغريق أصابعه العشر.بالأمس كنت وكانت أساور الماء ترنأناهوأنتالرقص في العتمةيمنح جسدينا ظلاًطويلاًكأقصر عبارة.