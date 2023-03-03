1- وجعي:لربما كنتُ أخافُ على وجعيأكثرَ من ريش عصفورٍ فرّ من صدري!وجعي يوقظُنيحينما تذهبُ عيناي للملكوتتخشعُ للحظةٍ خاطفةوجعي يُهذّبنيحين ترتفع قامتيوتتقزم الأشياء بين أصابعيإلامَ أهربُ منه وهو معلّمي؟!2- روتين:كأنني ثائرةٌ على الدنياكل ليلةٍ- حتى انقشاع الظلام-أتسلقُ أوهامَ الروحتتقابلُ خصومي بكل ملل.لا جدوَى من تمزيق رغبتيفي العبثيّةِ المطْلقةنبْشِ تلك الجدران المفرغةجمْعِ قصاصات الماضيحبسِ العطر الغابر في زجاجةٍ مشروخةتصفيفِ قميصٍ بالٍ حتى لا تأكله العثّةحفرِ القبر كلَّ أسبوعأتأكدُ من موت الجثة!قد تفيقُ وأنا نائمة..إذنْأنامُ بجوارها!أحدّقُ في الوردةِ فوقَهاأمسحُ دموعَها عند كلّ مطلع شمس.أحياناً يزورني صديقيليضيفَ لي رغبةً في الحياةبطريقةٍ مستهلكة!3- تضاؤل:‏قبلَ هبوبِ الريح، كنتُ كلَّ شيءتضاءلتُمع كل عبورٍ يحرقُنييُبددُ لحظاتٍ من ذاكرتي.تتهشمُ معاني المشاعرالمشاعرِ التي أقسمتُ أنها محفورةٌفي قاع جمجمتيتسممتْ سذاجةَ الحضور البريءاتخذتُ خارطة طريق!أبعد مما يمرّ خيطُ الأفقكانت أحلامي،مع هبوب الرّيحتسربَت لكل أرجاء الكونتنادي!