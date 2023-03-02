تُطلق هيئة الأدب والنشر واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ باكورة مبادرة معارض الكتاب في المملكة لهذا العام (اليوم الخميس)، وذلك عبر تنظيم معرض الشرقية للكتاب 2023 ضمن مهرجان الكُتّاب والقرّاء في المنطقة الشرقية بنسخته الأولى، وسيقام المعرض تحت شعار «معرض - ثقافة - حضارة - فن»، في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات (إكسبو)، خلال الفترة من 2-11 مارس، وبشراكةٍ ثقافية مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء).وعلى مساحة تمتد إلى نحو 39 ألف متر مربع، سيتواجد أكثر من 500 ناشر محلي وعربي ودولي في أكثر من 350 جناحا؛ ليُوفروا للقُراء مئات الآلاف من عناوين الكتب، ويتزامن مع ذلك برنامج ثقافي ثري، يتضمن نحو 140 فعالية، يقدمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) باعتباره الشريك الثقافي لمعرض الشرقية للكتاب، والتي تتنوع ما بين الندوات والجلسات الحوارية، وورش العمل، الأمسيات الشعرية، وحفلة غنائية للقصائد المُغنَّاة، تحييها الأوركسترا الوطنية السعودية في آخر يوم للمعرض.وشهد معرض الشرقية للكتاب في سابع أيامه الذي وافق الأربعاء 8 مارس تنظيم مؤتمر لأدب الطفل، تناول فيه خبراء وكُتّاب متخصصون من المملكة والعالم، جوانب مختلفة من هذا الأدب، حيث تطرق إلى التقنية وتسخيرها لتطوير أدب الطفل، وما يواجهه الكتاب من تحديات، والجانب العلاجي، ومقارنته بالأدب العالمي، والخيط الرفيع الذي يفرق أدب الطفل وأدب اليافعين، وذلك سعياً إلى تعزيز ثقافة القراءة الجيدة لدى الطفل، وإبراز أهمية الأدب في تنشئة الجيل الجديد وتنمية وعيه، فضلاً عن ترسيخ مفهوم «الطفل المثقف»، والارتقاء به إلى فضاءات المعرفة الرحبة.ويستعد معرض الشرقية للكتاب إلى توفير أجواء مُحفزة للعائلة لاصطحاب أطفالهم إلى المعرض عبر تخصيص جناح متكامل خاص بالطفل، متضمناً ألعاباً وأنشطة تفاعلية تعليمية وتدريبية، والتي تشمل فعالية (حكواتي) لرواية القصص، إلى جانب عروض أدائية، وورش عمل لتنمية المهارات والأفكار، وجدران تفاعلية، وألغاز ومسرح للطفل، بفعاليات تقام على مدار الساعة.يشار إلى أن معرض الشرقية للكتاب 2023 سيفتح أبوابه للزوار بدءاً من يوم الخميس 2 مارس من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً، وذلك طيلة فترة إقامته التي تمتد حتى 11 مارس 2023 في حضورٍ أول لمبادرة معارض الكتاب بالمنطقة الشرقية، باستثناء يوم الجمعة الذي سيفتح فيه أبوابه من الساعة الثانية ظهراً إلى 11 مساءً.