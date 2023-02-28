أعاد مهرجان الكُتّاب والقُراء اكتشاف روح الكوميديا لدى زواره، عبر ليلة الألعاب الارتجالية التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان على كورنيش الخبر، في النسخة الأولى من المهرجان الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار «قيمة أدبية من السعودية إلى العالم»، خلال الفترة من 23 فبراير حتى 11 مارس المقبل بالمنطقة الشرقية.

وأضفت هذه الليلة جواً من المرح المتواصل، حيث قدمها الفنان إبراهيم الحجاج، بمشاركة فيصل الدوخي، محمد جميل، ناصر العبدالواحد، مهدي الناصر، ماجد السيهاتي، محمد القحطاني، مشتملةً على خمس جولات بين فريقين عبارة عن فقرات، شارك فيها الجمهور بالتحكيم والتفاعل والمشاركة، وهي عبارة عن «لعبة تأثيرات الصوت، غيّر بدّل، المخرج العبقري، لعبة الشخصيات، لعبة عذر الغايب».

وتُعرف فعالية الألعاب الارتجالية بخفة الظل وروح الفكاهة، إذ تميز المشاركون بأداء نوع من الكوميديا الحية بشكل ارتجالي على خشبة المسرح، حيث أتاحت هيئة الأدب والنشر والترجمة الفرصة للفنانين لاختبار أنفسهم على خشبة المسرح، وإظهار مهاراتهم في فن الكوميديا أمام الجمهور، وزاد من تفاعل الجمهور حضور أمهات أبطال الفعالية، ما أعطى انطباعاً وبعداً آخر لفن الكوميديا في المملكة.

وبدوره، أكد إبراهيم الحجاج أن بيت الكوميديا بالمنطقة الشرقية قدم 140 عرضاً في مناطق مختلفة بالمملكة، وهو أول نادٍ للكوميديا بالمنطقة الشرقية، حيث تم تأسيسه بمشاركة الفنان فيصل الدوخي وطلال العنزي منذ 2018، ويقدم ستاند أب كوميدي، ألعاباً ارتجالية، عروضاً مسرحية منوعة، عروضاً تفاعلية، عروضاً ارتجالية.