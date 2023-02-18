صدر لأستاذ واستشاري غدد الصماء والسكري لدى الأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا، مؤلف جديد عن طب غدد الصماء عند الأطفال، يعتبر مرجعاً طبياً لأطباء الأطفال وطلبة الطب في تخصص غدد الصماء، إذ يقدم الإصدار الجديد رؤية شاملة عن مشاكل الغدد الصماء عند الرضع والأطفال، وتشخيصهم وعلاجهم القائم على الأدلة وطب البراهين.

وقال البروفيسور الآغا إنه لا يمكن أن تقتصر الآفاق الواسعة لطب الغدد الصماء لدى الأطفال على كتاب واحد، ومع ذلك فإن هذا الإصدار يصور الموضوعات الرئيسية في طب الغدد الصماء لدى الأطفال ويستهدف جميع طلاب الطب والممارسين العامين وأطباء الأطفال، ويتناول الكتاب سلسلة من موضوعات الغدد الصماء الموسعة التي تعتبر ضرورية لعكس اعتلالات الغدد الصماء الرئيسية وعواقبها على الأطفال.

وتابع البروفيسور الآغا «الهدف من الإصدار هو إنشاء ووجود مرجع دراسي توثيقي فعال في الممارسة السريرية لطب الغدد الصماء لدى الأطفال، ليكون بمثابة مرجع قيم لطلاب الطب والمتدربين والمقيمين في برامج التدريب وأطباء الأسرة وأطباء الأطفال وزملاء الغدد الصماء وأخصائيي الغدد الصماء وغيرهم من المهنيين الصحيين».

وخلص البروفيسور الآغا إلى القول «يحتوي الكتاب على نهج عملي إكلينيكي مع التركيز على اعتبارات التشخيص والعلاج للغدد الصماء الرئيسية وأمراض الأطفال، كما أن محتوى كل فصل شامل ويسلط الضوء على النقاط الرئيسية المهمة مع التوازن بين الممارسة السريرية ونظرية الخلفية للعلوم الأساسية والفيزيولوجيا المرضية».