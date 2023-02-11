ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي، وبرعاية كريمة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، أحيت الشاعرة السعودية حنان العدواني أصبوحة شعرية بمشاركة الشاعرات صفية الحربي، رزينة الكتبي، بنت الشمال، بنت الذيد، والشاعرة الدكتورة فلوة المري، وقدمت الأصبوحة الإعلامية مريم الحمادي.

وأوضحت الشاعرة حنان العدواني لـ«عكاظ» أن مهرجان الشارقة للشعر النبطي شهد مشاركة الكثير من شاعرات وشعراء الخليج، وعبرت عن شكرها وامتنانها لراعي المهرجان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، كما شكرت منظمي المهرجان والقائمين عليه وخصت بالشكر ‏مدير دائرة الثقافة عبدالله العويس، ومدير مجلس الحيرة الأدبي الشاعر بطي المظلوم، وكلاً من علياء العامري ومريم النقبي.

وقالت العدواني إنها بدأت قصائدها في الأصبوحة بقصيدة جاء في مطلعها:

‏يالشارقه جينا محبه وتقدير

‏وانتم منارة للأدب والثقافه

‏لعيونكم هانت علينا المشواير

‏وبعيوننا هان التعب والمسافه

‏ثم قصيدة السنه الجديدة:

‏يا سنه مرت ويا عمر انطوى

‏ويا سنين مقبلة وش تحملين

‏عام راح بكل ما فيه وطوى

‏صفحة أيامه ولوعات السنين

‏



ثم ألقت قصيدة كتبتها في أيام الحجر:

‏16 أبريل والموعد مع أفكاري

‏اجلس مع النفس واتأمل خوافيها

‏مخاوفي دمرتها قوة اصراري

‏وسلبية افكاري الشينة اجافيها





‏واختتمت الأصبوحة بقصيدة الجروح الحمر، ومنها:

‏شفني هنا والجروح الحمر ملتمه

‏من بعد ذاك العذاب وشدة احزاني

‏لميتها فالخفوق اللي سطى همه

‏واخفيتها عن عدوي وسط وجداني