اختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء اليوم (الإثنين)، دورته الـ54، وحمل هذا العام عنوان «على اسم مصر» تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجرى افتتاحه بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي 25 يناير الماضي، ليجري فتح أبوابه أمام الزوار 26 يناير وصولاً إلى اليوم الختامي، وحلت فيه الأردن «ضيف شرف»، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون «شخصية المعرض» هذا ‏العام.

وأعلنت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، اختيار دولة النرويج لتكون ضيف الشرف في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 فى نسخته الـ55، وسلمت الأردن معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى مملكة النرويج، وفقا للبروتوكول المتبع.

وشهدت الدورة الـ54 مشاركة 1074 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً، من 53 دولة، إضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه، كما شهد المعرض قبل غلق أبوابه إقبالاً من بعض الطلاب الدارسين من دول عربية وإسلامية على شراء الكتب الإسلامية، مستغلين التخفيضات الكبيرة التى وصلت إلى 70%، وكذلك كتب الدكتور طه حسين، وصلاح جاهين.