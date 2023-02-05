بعد تعيينها رئيسة للجامعة الأمريكية في الشارقة.. قامت الشيخة بدور القاسمي بزيارة رسمية للجامعة وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لها.

وقالت الشيخة بدور خلال جولتها في أقسام الجامعة وكلياتها: «يشرفني أن أتولى هذا المنصب الرفيع، ومهماته النبيلة المتمثلة في توجيه آلاف الطلاب الشباب أصحاب العقول اللامعة نحو المستقبل، عبر هذه الجامعة العالمية المستوى التي أسهمت في تعزيز مكانة الشارقة العالمية عاصمةً ثقافيةً وأكاديمية لدولة الإمارات. وأنا سعيدة بوجودي فيها، وأتطلع إلى العمل مع المسؤولين والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، لاستكشاف مسارات جديدة توسّع الآفاق وتقدم لجميع أسرة الجامعة فرصاً جديدة للابتكار والتميز».

وأضافت الشيخة بدور «لطالما كان الاهتمام بالمعرفة ودعم قطاع النشر المحلي والعالمي، جوهر عملي، لهذا أشعر بالانتماء الطبيعي إلى هذا المكان، وبرغبة كبيرة للإسهام في استكمال مسيرته العلمية، لإيماني الراسخ بدور التعليم في إحداث التأثير الإيجابي المنشود في العالم. وكلّي أمل بأني أواصل البناء على الإرث الغني لهذه الجامعة العريقة، مع جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين».