يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، إقبالًا بالتزامن مع عروض التخفيضات والمبادرات على أسعار الكتب، التي تقدمها العديد من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، قبل غلق المعرض أبوابه رسمياً يوم الاثنين القادم، وتعمل دور النشر بإجراء تخفيضات ما بين 20 و50%، وربما تصل ببعض الأجنحة إلى 70%، في محاولة من جانبها لتشجيع زوار المعرض للإقبال على أجنحتها للبيع، لمواجهة ارتفاع أسعار بعض الإصدارات.

وترى بعض دور النشر المشاركة سواء العربية والأجنبية، أن تخفيض أسعار الكتب وحرق أسعارها رغم تكلفتها العالية، ربما يكون أقل تكلفة من عودتها مرة أخرى، في ظل أسعار تكلفة الشحن المرتفعة.

من جانبه، ذكر رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين، أن إقبال الجمهور على المعرض بهذا الشكل يؤكد مدى إدراكهم أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأهمية القراءة والاطلاع، مبيناً أن تساؤلات الجميع خلال تلك الدورة بالمعرض تتركز في أسعار الكتب، وهل هناك تخفيضات خلال الدورة الحالية أم لا، لذلك كان لابد من مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم من ارتفاع أسعار المواد الخام ومن بينها الورق، وأمام ذلك قام عدد من دور النشر بعمل تخفيضات في أسعار الكتب الموجودة لديها.

ويرى محمد جودة (صاحب دار نشر)، أن الدار الخاص به قدمت تخفيضات تصل إلى 70%، للتيسير على القراء وتشجيعهم على الشراء، مؤكداً أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية رفعت تكلفة صناعة الكتاب، ما ترتب عليه تأثيرات سلبية على القوة الشرائية. ويوافقه الرأي محمد عبدالحميد (صاحب دار نشر)، متوقعاً زيادة في الإقبال على الشراء خلال الساعات القادمة، في ظل التخفيضات الكبيرة التي تقدمها العديد من دور النشر المشاركة، وتابع: ارتفاع أسعار الكتب جاء نتيجة ارتفاع أسعار الدولار والورق، وهو ما انعكس على ارتفاع تكاليف الطباعة والنقل خلال العام الجاري.

يذكر أن الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «على اسم مصر- معاً: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وقام رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بافتتاح الدورة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، يوم 25 يناير الماضي، بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي، وتستمر أعمال المعرض حتى 6 فبراير الجارى، وتم اختيار الكاتب «صلاح جاهين» ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل، وتحل الأردن ضيف شرف، ويشارك في معرض الكتاب هذا العام 1074 ناشراً من 53 دولة.