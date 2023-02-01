برعاية وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، يعقد «المجمع» غداً بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، «مُلتقى الاحتفاء باللغة العربية للشعوب الإسلامية»، وذلك في مقر المنظمة في مدينة جدة.

ويندرج تنظيم المُلتقى بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، ضمن حزمة من البرامج اللغوية والمبادرات المتصلة بتعزيز حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية وتمكينها إقليميًّا وعالميًّا، وإبراز جهود المملكة في خدمة لغة الضاد، وترسيخ هويتها في نفوس أبنائها ومتعلميها، وتأكيد مكانتها بين لغات العالم.

ويتخلَّلُ الملتقى معرضٌ مصاحبٌ ينظِّمه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، يصور اهتمام المجمع بخدمة اللغة العربية، ويعرض مشروعاته، ويبرز أهم القضايا اللغوية بتقنيات متطورة وتفاعلية، كما يهدف إلى تعزيز الدور الريادي للمملكة في خدمة اللغة العربية، وإبراز جمالياتها بصورة إبداعية متميزة، ومن أبرز أركانه: ركن اللغة العربية والفنون، ركن اللغة العربية والتقنية، ركن مؤلفات المجمع، ركن جهود المملكة في خدمة اللغة العربية، وركن إنجازات المجمع ومنتجاته.

وينظِّم المُلتقى جلسة بعنوان «جهود منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الرسمية في خدمة اللغة العربية»، سيشارك فيها جمعٌ من الشخصيات الاعتبارية الممثلة لمنظمة التعاون الإسلامي ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وغيرها من المنظمات، كما تُقام ضمن الملتقى فعالية شعرية بعنوان «قصائد شعراء العالم الإسلامي».