عبرت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عن سعادتها بالتطور الفني الكبير الذي تشهده السعودية خلال هذه الأيام، إذ قامت بجذب الفنانين العرب من كل مكان لأول مرة في تاريخها، كما أنها نجحت في استقطاب صناع الأفلام، وأصبح لديها ثورة فنية كبيرة. وقالت: «سعيدة جدّاً بالطفرة الفنية التي أصبحت عليها السعودية، وهو أمر مفيد جدّاً لجميع الدول العربية، وستمنح الفرصة للجميع للعمل ومواكبة التطور»، مشيرة إلى أن هيئة الترفيه بالمملكة ترصد ميزانية كبيرة لدعم الثقافة والفن.

وأشارت المخرجة المصرية في تصريحات لها إلى أن السعودية أصبحت محور الإشعاع الفني والثقافي في الوطن العربي، متمنية التقدم الدائم لها على الصعيد الفني، ومستنكرة الأقوال التي يتم ترديدها من قبل البعض: «إحنا الفراعنة وإحنا الريادة». وتابعت قائلة: «إننا بتلك الكلمات أصبحنا محلك سر، والذي يتحدث عن الماضي هو الشخص العجوز فقط؛ لذا نحن نعاني من الشيخوخة الفنية».

وعن إيقاف مهرجان الجونة، أكدت الدغيدي أن قرار إيقاف أي مهرجان هو خسارة فنية، والمهرجان هو ملتقى للثقافات وتبادل المعرفة والعلاقات بين الجميع، ويفيد الحضور بالاطلاع على كل ما هو جديد عند الآخر. كما رفضت الهجوم على الشيخ الشعراوي، وعلقت: «أرى أنه لا داعي للهجوم، وفترته انتهت، وضد التجريح في الشيخ الشعراوي». وقالت: «أتمنى عدم التمجيد المطلق، فهو في كل الأحوال بشر». وعن ارتداء الحجاب، أكدت أنه من الممكن أن ترتدي الحجاب في أي وقت بشرط أن يكون باقتناع، فلم أعتد على الحجاب في المجتمع الخاص بي منذ ولادتي وحتى التخرج من الجامعة، ففي المدارس بجميع مراحلها الدراسية والجامعة لم تكن هناك محجبة واحدة.