في إطار مواجهة ارتفاع نسبة الطلاق بمصر، قدم جناح الأزهر المشارك فى الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب اليوم (الجمعة) في ثاني أيام المعرض «دليل المشورة والفحص لراغبي الزواج» من الشباب والفتيات، ومقرر الدليل الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر.

ويتناول الدليل المشكلات التي يجب على المقبلين على الزواج مراعاتها من كافة الجوانب الطبية والاجتماعية والنفسية وموقف الشريعة الإسلامية الغراء منها، ووسائل مواجهتها والوقاية منها قبل وقوعها ومعالجتها من منظور إنساني، حتى لا تكون سببا لفشل الزواج، ويضم الدليل أربعة فصول، يتناول الفصل الأول الأهداف العامة لفحص راغبي الزواج وأهميته، كما يتناول ما الذي يجب أن يعرفه حديثو الزواج عن تنظيم الأسرة، كما يوضح أهمية الفحص الطبي لراغبي الزواج من ذوي القدرات الخاصة، ويتناول الفصل الثاني الجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية، وهدف الزواج من المنظور الشرعي، وأهمية عقد الزواج، كما تناول تكريم المرأة واحترام حقوقها وكيفية تحقيق الأنس الاجتماعي والاستقرار النفسي.

ويتناول الفصل الثالث الأحكام الشرعية في العلاقات بين الزوجين من ناحية العشرة بين الزوجين بالمعروف، وحقوق الزوجة وحقوق الزوج والحقوق المشتركة بينهما، بينما يتناول الفصل الرابع الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية من خلال 3 مقاصد، المقصد الأول أهمية فهم الزوجين النواحي النفسية والاجتماعية والثقافية لنجاح الحياة الأسرية، والمقصد الثاني يتناول دور الحوار بين الزوجين في تقوية العلاقات الزوجية، بينما يتناول المقصد الثالث التعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج.

وكان الأزهر قدم من قبل ما يعرف بـ«وحدة لم الشمل» من أجل حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك، وإزالة الخلافات بين المتنازعين، والحد من ظاهرة الطلاق التي باتت تهدد أمن الأسرة والمجتمع المصري، ونشر توعية مجتمعية وأسرية صحيحة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهاز حكومي) أكد في آخر تقرير سنوي له ارتفاع حالات الطلاق في مصر إلى 254777 حالة عام 2021، مقابل 222036 حالة عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 14.7%، كما أكد رئيس الجهاز اللواء خيرت بركات أن حالات الطلاق تحدث في المجتمع المصري كل 2.2 دقيقة.