أنهت وزارة الثقافة المصرية استعداداتها لافتتاح الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر افتتاحه يوم الأربعاء القادم الموافق 25 يناير، ويستمر حتى 6 فبراير، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس (شرق القاهرة) تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل». ومن المقرر أن يفتتحه رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور نخبة من المثقفين والسياسيين، وتحل الأردن ضيف شرف تلك الدورة، كما تم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.

وفى ظل حرص دور النشر والناشرين بالمملكة على التواجد الثقافي في المحافل الثقافية العربية والدولية، تشارك ما يقرب من 39 دار نشر سعودية مختلفة من التابعة للجامعات والهيئات، تقدم أحدث الكتب والإصدارات في مختلف التخصصات، بهدف التعريف بالثقافة السعودية وإبراز الجوانب الحضارية والتراثية والأدبية والتاريخية المشرقة، وكذلك تسليط الضوء على الإنتاج الفكري السعودي، كما تشارك مكتبة الملك فهد الوطنية ببعض إصداراتها، امتدادا لمشاركاتها الفعالة والمتميزة في معارض الكتب الدولية.

ويقام المعرض هذا العام على مساحة 80 ألف متر مربع، بمشاركة 1047 ناشرًا عربيًا وأجنبيًا من 53 دولة، من بينها 13 دولة أفريقية، و20 دولة من آسيا، و15 دولة من أوربا، إضافة إلى 5 دول من الأمريكيتين.

ويضم المعرض المقام على مدى 13 يوماً، عدداً من الندوات المتخصصة والأنشطة الثقافية والفنية والورش الفنية المتنوعة، في إطار دعم صناعة الكتاب والنشر، فضلاً عن استضافة أهم الكتاب والمفكرين الذين أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم.

وسيشهد المعرض في دورته الجديدة توسعات في قاعات وصالات العرض لاستيعاب أكبر عدد من الزوار، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فايروس كورونا، وهو ما أكد عليه رئيس الهيئة المصرية للكتاب أحمد بهي، الذي شدد على أهمية تنفيذ خارطة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فايروس كورونا، والتي تشمل الالتزام بمسافات التباعد الآمنة بين القاعات والعارضين، ووضع الملصقات الإرشادية للجمهور، لاستمرار التوعية بإجراءات مواجهة الجائحة.