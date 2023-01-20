أعلن رئيس مجلس إدارة نادي جدة الأدبي الثقافي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، موعد ملتقى قراءة النص التاسع عشر، وحدد من 23 إلى 25 رجب لعام 1444هـ الموافق 14 فبراير 2023 موعداً لانطلاق الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بعنوان: (الحراك الأدبي والنقدي للصالونات الثقافية في المملكة)، وذلك بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا.وقال السلمي إن النادي يهتم بالدراسات النقدية، وشكل المدرسة النقدية، إضافة إلى إصداره عددا من المجلات المتخصصة. وقال وضعنا ضمن أهدافنا تطوير هذا الملتقى كماً وكيفاً لينسجم مع تطلعات مثقفي المملكة وليحقق الملتقى الهدف منه، لاسيما أنه من أبرز البرامج الثقافية لنادي جدة الأدبي.وأوضح أن الملتقى في نسخته التاسعة عشرة سيحظى بمشاركة نخبة من كبار الأدباء، لا سيما في ظل وجود أبرز النقاد والمتخصصين من داخل المملكة. وبين عويقل أن عنوان الملتقى لهذا العام يستجيب لتطلعات المشهد الثقافي في التحول للبعد العالمي ويتوافق مع ما نشهده من تطورات متلاحقة في الشأن الثقافي والأدبي.من جانبه، قال أمين اللجنة العلمية للملتقى الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي: «رؤيتنا بأن يكون ملتقى قراءة النص بنادي جدة رائداً في تناول الموضوعات الأدبية المرتبطة بالمشهد الأدبي والثقافي السعودي». وبين السلمي أن رسالة الملتقى هي تشجيع الباحثين والمثقفين على الاهتمام بالأدب وتقويمه وإثرائه، وتعزيز الاتجاهات الأدبية والإبداعية. وبين أن نادي جدة الأدبي الثقافي يضطلع بمشروع قراءة المشهد الأدبي والثقافي في المملكة العربية السعودية من خلال هذا الملتقى السنوي الذي يعول كثيراً على إسهامات الباحثين والنقاد والأدباء المشاركين في جلسات الملتقى، سواء بكتابة الأوراق العلمية أم بالحضور والحوار والمناقشة.وكشف السلمي أبرز محاور الملتقى التي تتضمن خمسة محاور هي: الأول (المفاهيم والتطور التاريخي)١- جذور الصالونات الثقافية.٢- الدلالات الاجتماعية والحضارية للصالونات الثقافية.٣- تحولات المجالس الثقافية عبر التاريخ.والمحور الثاني (خارطة الثقافة والصالونات الثقافية) ١- نشأة الصالونات الثقافية السعودية وأثرها.٢- اتجاهات الصالونات الثقافية.٣- التلقي النقدي لأطروحات الصالونات الثقافية.والمحور الثالث (الصالونات والحوار الثقافي والنقدي)١- الحوارات الثقافية والنقدية.٢- التواصل الثقافي والنقدي.٣- قراءة المطبوعات والإنجازات.والمحور الرابع (المنجز الثقافي والأدبي والنقدي للشخصيات المكرمة في الصالونات الثقافية)١- التجارب الإبداعية.٢- التجارب الثقافية.٣- التجارب النقدية.والمحور الخامس (الصالونات والشخصيات الثقافية والأدبية)١- التكريم ومسيرة الثقافة.٢- ندوات التكريم.٣- شهادات وسير.وسيقوم النادي كالمعتاد كل عام بتوثيق الملتقى قي كتاب.كما يكرم نادي جدة الأدبي الثقافي الأديب عبدالمقصود خوجة ضمن فعاليات ملتقى قراءة النص التاسع عشر، حيث سيتحدث عنه مجموعة من عارفيه ويكشفون جوانب من سيرته، حيث خصص النادي إحدى جلسات ملتقى قراءة النص 19 لشهادات يدلي بها عدد من محبيه والقريبين منه.