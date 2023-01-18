كشفت الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر، موعد إعلان القائمة الطويلة، في دورتها لعام 2023، وقالت عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، إن الباقي من الزمن أسبوع واحد فقط، إذ من المقرر أن يتم الكشف عنها 24 يناير الجاري.يشار إلى أن الدورة السابقة لجائزة البوكر العالمية للرواية العربية فازت بها رواية «خبز على طاولة الخال ميلاد» للكاتب الليبي محمد النعّاس في دورتها الخامسة عشرة، لعام 2022.وتهدف جائزة البوكر إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.وإضافة الى الجائزة السنوية، تدعم الجائزة العالمية للرواية العربية مبادرات ثقافية أخرى، وقد أُطلقت عام 2009 ندوتها الأولى «ورشة الكتّاب» لمجموعة من الكتّاب العرب الشباب الواعدين.وتحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.