صدر العدد الجديد من مجلة الحرس الوطني، متضمناً جملة من التغطيات الإخبارية لأبرز أحداث الوطن ونشاطات وزارة الحرس الوطني.واحتوى العدد (394) الصادر في يناير الجاري، ملفاً احتفائياً تاريخياً موسعاً عن الشاعر اللواء خلف بن هذال العتيبي، رصد تفاصيل حياته وأبرز المحطات في مسيرة «شاعر الوطن» على مدى نصف قرن، والتحولات التي مر بها منذ البدايات، وعلاقته وارتباطه الوثيق بالحرس الوطني على مدى ما يقارب 50 عاماً، وما حققه من حضور لافت ومؤثر في المشهد السعودي عبر مواكبته العديد من الأحداث السياسية التي مرت بها المملكة والمنطقة بشكل عام، وتطرق الملف إلى عدد من المواقف التي جمعت خلف بن هذال مع الملك فهد والملك عبدالله - رحمهما الله - ومع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله. كما كشف الملف الذي حمل عنوان: «خلف بن هذال.. نقش في ذاكرة الوطن»، الكثير من الأسرار والقصص التي تنشر للمرة الأولى عن حياة وشخصية «شاعر الوطن والملوك والمنابر»، فضلاً عن العديد من الصور النادرة.وشارك في الملف عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، وعدد كبير من الأدباء والشعراء والفنانين والأكاديميين والإعلاميين، إضافة لبعض زملائه الذين رافقوه في مشواره العملي في الحرس الوطني.وتضمن العدد كذلك تقريراً عن لواء الإمام محمد بن سعود الآلي، أول الألوية الآلية ضمن قوات وزارة الحرس الوطني، فضلاً عن الأبواب والزوايا الثابتة المتنوعة والمقالات والموضوعات العسكرية والثقافية والطبية والتاريخية.