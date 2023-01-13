لم تعد جاذبية «الرواية» محصورة في أوساط الأدباء والكتّاب، بل إنها استطاعت أن تجذب إلى فضاءاتها الرحبة الكثير من الفنانين ومشاهير الدراما؛ إذ نسمع في كل عام عن عمل جديد لفنان أو ممثل أو مخرج، فبعد أن صافحنا الممثل السوري بسام كوسا العام الماضي بعمله الروائي الأول «أكثر بكثير»، تترقب الأوساط الثقافية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعد أيام، عملاً روائياً للمخرج المعروف خيري بشارة تحت عنوان «الكبرياء الصيني»، إذ يفاجئ بشارة جمهوره وعشاقه بصدور أول أعماله الروائية. وقال المخرج خيري بشارة أخيراً فى حديث تليفزيوني إن تجربته الجديدة في الكتابة الروائية تتناول أحداثاً حقيقية ومستوحاة من أشخاص واقعيين، ووقائع في الصين ومصر، إضافة إلى تناول بعض الأصداء الخارجية الأخرى.وروى المخرج بشارة تفاصيل تجربته الجديدة في الكتابة الروائية، موضحاً أن تجربته في كتابة الرواية والسيناريو تأتي بغرض التحدي في عمر الـ75، لافتاً إلى أنه استغرق نحو 4 سنوات لكتابة هذه الرواية.وكشف المخرج الشهير أنه يعمل الآن على كتابة رواية أخرى، مشيراً إلى أن تجربة كتابة الرواية تأتي بغرض التحدي لإنتاج نوع آخر من الفن.