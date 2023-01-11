لكأنما الشاعر البحريني قاسم حداد قصيدة لا تنتهي، فالخزين اللغوي الثرّ، والإلقاء الفخم المهذّب، والقامة المحترمة لقارئها وسامعها، عوامل مغذية للشجن، آسرةٌ للذائقة، موقدة للأحاسيس، موقظة للروح؛ لكي تلتفت لما يحيط بها من جماليات، وتنتبه لما وراء السياقات من معانٍ مكنونة تفوق المبثوثة في فضاء (سيهات) التي لم ترو نخيل مسائها من ماء الكلام، المنساب من جداول الحُبِّ، الذي عالج المسافة بين المحرّق والقطيف.ورغم أن صاحب (لستُ ضيفاً على أحد) قادمٌ من (البحرين) إلا أن بحاره كثيرة، فهو شاعرٌ يتجاوز ذاته، وكلما أوغل في زرقته؛ أنتج شعراً لا يتصيّد التفاعيل ولا يخضعُ لأوزان البحور، بل يرفو ثقوب الروح، ويخفف نزف القلوب، محاولاً تطبيب العالم بالكلمات، وتطييب المسارات بالورد واللؤلؤ.كان توأم (طرفة بن الوردة) ضيفاً ومضيفاً، في ملتقى (الفنار الثقافي) في سيهات؛ وبنى كعادته جسور الاتصال الحضاري والإنساني؛ عبر مفردة يشتقها من جغرافية اللغة، وتاريخ المعنى، ليضعك في بيته، فتشعر بالدفء، والتصالح، في حضرة الحُبِّ؛ (قُلْ هُوَ الحُبُهَوَاءٌ سَيِّدٌ، وزُجَاجٌ يَفْضَحُ الرُوحَ وتَرْتِيلُ يَمَامْ.قُلْ هُوَ الحُبُولا تُصْغِي لِغَيرِ القَلْبِ،لا تَأخُذُكَ الغَفْلَةُ،لا يَنْتابُكَ الخَوْفُ عَلى مَاءِ الكَلامْ.قُلْ لَهُمْ فِي بُرْهَةٍبَينَ كِتابِ اللهِ والشَّهْوَةِتَنْسَابُ وَصَايَاكَويَنْهالُ سَدِيمُ الخَلْقِ فِي نَارِ الخِيامْ.قُلْ لَهُمْ،فِيْمَا يَنَامُوْنَ عَلى أَحْلامِهمْ،سَتَرى فِي نَرْجِسِ الصَحْراءِفِي تَرْنِيْمَةِ العُوْدِ وغَيمِ الشِعرِ سَرْدَاً وانْهِدَامْ.قُلْ هُوَ الحُبُومَا يَنْهارُ يَنْهارُ، فَمَا بَعْدَ العَرَارْغَيْرُ مَجْهُوْلِ الصَحَارَى وتَفاصِيلِ الفَرَارْ.غَيرُ تَاجِ الرَمْلِ مَخْلُوْعَاً عَلى أَقْدَامِنَا،والذِي يَبْقَى لَنَا تَقْرؤُهُ عَينُ الغُبَارْ.والذِي لا يَنْتَهِي، لا يَنْتَهِي.مثلَ سرّ الموتِوالبَاقِي لَنَا مَحْضُ انْتِحَارْ.قُلْ هُوَ الحُبُطَرِيْقٌ مَلَكٌ نَبْكِي لَهُ، نَبْكِي عَلَيهْ.لَوْ لَنا فِي جَنَّةِ الأرْضِ رُواقٌ واحِدٌ.لَوْ لَنا تُفْاحَةُ اللهِ جَثَوْنَا فِي يَدَيهْ.كُلَّمَا أَفْضَى لَنَا سِراً أَلفْنَاهُومَجَّدْنَا لَهُ الحُبَّوأَسْرَيْنا إِليهْ،قُلْ هُوَ الحُبُكَأَنَّ اللهَ لا يَحْنُوْ عَلى غَيْرِكَلا يَسْمَعُ إِلاَّكَ،ولا فِي الكَوْنِ مَجْنُونٌ سِوَاكْ.لَكَأَنَّ اللهَ مَوجُودٌ لِكَيْ يَمْسَحَ حُزْنَ النَاسِ فِي قَلْبِكَ،يَفّْدِيْكَ بِمَا يَجْعَلُ أَسْرَارَكَ فِي تَاجِ المَلاَكْ.قُلْ هُوَ الحُبُالذِي أَسْرَى بِلَيلىوهَدَى قَيْسَاً إلى مَاءِ الهَلاَكْ.قُلْ هُوَ الحُب ُ يَـرَاكْ.شهدت الأمسية التي قدمها محمد الماجد، حواراً تفاعلياً بين الحضور والشاعر؛ خصوصاً حول جناية القطيعة مع التراث على القصيدة، فيما أهدت التشكيلية غادة الحسن القصيدة لوحةً لتكون غلاف العمل المنتظر.