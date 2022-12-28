احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، معرضا فنيا تشكيليا بعنوان «ما بين النوم واليقظة» للفنان ماهر دياب.

ويؤكد دياب ما يؤمن به من خلال أربعين قطعة فنية يصفهم بمقتطفات عديدة من وعيه الشخصي، متنوعة ما بين لوحات ومنحوتات اعتمد في صنعهم على مواد مختلفة من الفوم والمعادن والصخور والألوان الزيتية، وعبر من خلالهم عن المزج بين الأفكار والجوانب الروحية والواقع.

المعرض لاقى رواجاً كبيراً منذ افتتاحه ولم يقتصر على محبي الفن التقليدين بل انضم نجوم السينما إلى قائمة الزوار، حيث شهدت القاعة حضور كل من النجمات يسرا وشيرين رضا وهند صبري، مع النجمات العربيات صبا مبارك وكندة علوش، والمخرج مروان حامد والمنتج محمد حفظي والمنتجة المغربية لمياء الشراييبي ومصممة الأزياء ريم العدل والمنتج كريم بطرس غالي، بجانب النجوم الشباب تارا عماد وهدى المفتي وأحمد حاتم وصدقي صخر وأحمد مجدي، والفنانة التشكيلية ريهام العدل.

وعبر زوار المعرض عن إعجابهم بالمعروضات الفنية، وكشفوا عن اهتمامهم الشخصي بحضور معارض الفن التشكيلي ومنهم هند صبري التي أبدت إعجابها بأسلوب دياب، مضيفة أنها بدأت مؤخرا الاهتمام بحضور معارض الفن التشكيلي وبدأت بناء مجموعتها الشخصية.

ويرى ماهر دياب أن حضور السينمائيين لمعرض فن تشكيلي ليس بالأمر الغريب، فكل أنواع الفنون متصلة ببعضها، الفن التشكيلي يستخدم في رسم مشاهد سينمائية والعكس صحيح والكل يبحث عن تخطي الحدود وقد تساعد أشكال متنوعة من الإلهام الفني في تحقيق ذلك.