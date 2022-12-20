بين الحنين إلى ذكريات الطفولة والعصر الحالي، أقام معرض الكتاب 2022 في يومه الختامي ندوة حوارية بعنوان «القليل من ذكريات الطفولة»، بحضور الضيفين فايز الصباغ مدير قناة سبيس تون الكارتونية، وصالح بوقري مؤلف ورئيس بيت الفنانين التشكيليين سابقا، ومدير عديد من المكاتب في الخطوط السعودية في عدد من دول العالم مختلفة، يحاورهم محمد آل جعيد.

في البداية وصف صالح بوقري شكل الحياة قبل 40 عاما في مدينة جدة، ووصفها وصفا حنينيا بلمسات عفوية، من أزقة حارة اليمن إلى مدارس الثغر التي ملأت ذكرياته بالقصص مع الأساتذة والطلاب، بين هزل وجد ولعب وجهد غلب عليها الطابع الكوميدي الخفيف.

وعبر عن مرحلة طفولته وحبه للقراءة، إذ جعل له مكتبة مصغرة في منزله وهو بعمر 5 سنوات، وتحدث أيضا عن مراهقته وعمله، وعن غرس القيم في الأسرة وأهميتها في صنع جيل صاعد ينهض بالمجتمع.

كما سرد فايز الصباغ قصته التي تحدث فيها عن حبه للقراءة في الطفولة بشكل عام ولمجلات (الكوميكس) المصورة بشكل خاص، وأيضا عن الاعتماد على نفسه وتكوين ذاته وعمله بالترجمة وطباعة الكتب والعقبات التي واجهته، وتحقيق حلمه بصناعة قناة تعليمية مفيدة للمجتمع. ووصف الحياة بين السابق والحاضر وكيف كان يقضي الوقت في اللعب في الحارة ومع الأطفال، وقارن بين الطفولة في ذلك الزمن والزمن الحالي، وعبر عن ذلك بوجوب استغلال الوقت في الأشياء المفيدة وكثرة الترفيه حولنا الذي أعطى انعكاسا سلبيا على المجتمع.

وفي السياق نفسه وقع صالح بوقري آخر إصداراته التي حمل عنوان «لك نور» جمع بها أشعار الدكتور والناقد الكبير سعيد السريحي، حيث ازدحمت منصة التوقيع بمحبي السريحي والبوقري في مشهد بانورامي ختامي لمنصات تواقيع الكتاب في معرض جدة للكتاب.