دشنت الكاتبة والاعلامية شفاء الوهاس إصدارها الثالث في معرض جدة الدولي للكتاب، الذي حمل عنوان «أحاديث القلب» بحضور عدد من الإعلاميين والكتاب.

الكتاب تناولت فيه شفاء معنى ومفهوم الحب من جانب فلسفي فربطت جمال الحياة والسعادة بالحب وقالت «عندما يتحدث القلب أول ما يتبادر إلى الأذهان هو الحب لأن مكان الحب هو القلب، تلك المضغة الصغيرة التي إذا استغلت جيداً تغيرت جودة الحياة إلى الأفضل».

وفي المقابل أكدت الكاتبة في كتابها أن القلب إذا خرج عن السياق وامتلى بالكره فإن الحياة تميل إلى السواد وينعكس ذلك على الشخوص؛ فالقلب هو القاسم المشترك بين سعادة الحياة وجودتها، وبين تعاستها وتداعياتها.

وذهبت الكاتبة إلى تعريف الحب، وخلصت إلى أنه هي تلك العاطفة التي تجذب شخصاً نحو شخص آخر أياً كان نوعه.

كما قدمت الوهاس شكرها لادإدارة المعرض لإتاحة الفرصة لها لتوقيع كتابها والصادر من «دار تكوين للطباعة والنشر».