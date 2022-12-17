وقعت الأديبة والروائية الطفلة غنى خليل، أصغر روائية في معرض جدة للكتاب، أول إصداراتها الذي جاء باللغة الإنجليزية تحت عنوان «The Dessert Road»، الذي أصدرته وعمرها لا يجاوز العقد من الزمان.

غنى، عاشقة للكلمة، عرفت كيف تطوعها في روايتها الأولى التي قضت في كتابتها ما يقارب 8 أشهر متواصلة وهي تعيد وتزيد وتربط الأحداث بشكل تناغمي وتأليف تخيلي يدعو للبعد عن التعصب والتنمر.

إصرار غنى جعل منها روائية رائعة وهي تنسج عباراتها باللغة الإنجليزية حتى ظهرت روايتها في خمسة فصول متسلسلة من الأحداث والمغامرات وابتكار الشخصيات البشرية وغير البشرية في محاولة منها للتصدي لآفة التنمر والأعمال الشريرة، مستهدفةً في روايتها الصغار والكبار من القراء.

غنى، تعمل حالياً على الإعداد والتأليف لروايتها الثانية التي ستكون أيضاً باللغة الإنجليزية، ولربما تكون هناك رواية ثالثة باللغة اليابانية كما قالت، لكونها تتحدث اللغتين اليابانية والكورية إضافةً إلى الإنجليزية، وتعرف الكثير عن الثقافة اليابانية وسلوكيات المجتمع الياباني.

غنى الأديبة والروائية وقعت روايتها مساء السبت العاشر من ديسمبر في إحدى دور النشر المشاركة في المعرض وحظيت بإقبال ملحوظ، وأبدت غنى سعادتها الغامرة بهذه المشاركة التي أعقبت مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب، وأيضاً معرض يوم الطفل العالمي بإدارة تعليم جدة، وكذلك مشاركتها في مهرجان اليوم الوطني بمكة المكرمة.

وحول طموحاتها المستقبلية تقول غنى إنها تتطلع إلى لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتهمس له همسةً خاصةً تجول في خاطرها من نبضات قلبها المحب لقلبه الكبير، وتريد أن تدرس القانون عندما تكبر.