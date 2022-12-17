وقع الكاتب الدكتور محمد سالم الغامدي آخر إصداراته الذي حمل عنوان «ثقافة الحب» مساء اليوم (السبت) في معرض الكتاب بجدة بحضور عدد كبير من جمهور ومرتادي المعرض.

من الوهلة الأولى ينتابك ذاك الشعور أن الكتاب موجه لفئة الشباب إلا أن القارئ بعد أن ينتهي من قراءته يعي ماذا يعني الكاتب بعنوانه حيث وجه مفهوم الحب في كتابة إلى الهروب من ضغوط الحياة بمختلف أشكالها وتداعياتها الفكرية والاجتماعية والنفسية حيث أكد الكاتب أن الحب أيا كان نوعه يسمو بالنفس ويرتقي بالسلوك مع كل المحيط.

وقال الغامدي لـ«عكاظ» علينا أن نعيش ثقافة الحب من خلال نشرها والتعايش مع الحياة دون ضغوط وصراعات وهذا ما دفعني إلى التفكير في جمع ما له علاقه بقيمة الحب سواء كان ذلك من الكتب السماوية أو من النثر المكتوب أو من الشعر لنستطيع من خلاله أن نزرع تلك الثقافة لتكون غذاء روحياً ولا شك أن تلك الثقافة لابد أن تنطلق بدءاً بين العبد وربه حيث لا تصلح الحياة إلا بها ولا تستقيم إلا بوجودها ثم يأتي بعد ذلك حب الأنبياء والطبيعة والطعام والشراب وحب الوالدين والأبناء وكل ما له علاقة بنا، فكانت فكرة هذا الكتاب ليكون نبعاً يسقي النفوس المتعبة وليكون قريباً بين أيدي الناس لتحل هذه الثقافة محل ثقافة الكراهية التي نشرها البعض فانحرفت بالأمة والدين معاً عن المسار الذي وجد في طبيعة الكون، ولا شك أن هذه الثقافة تزرع ثم تنبت ثم تورق وتثمر وفق مستويات متدرجة لذا ننتظر من يبذر تلك الثقافة اليوم لنجنيها مستقبلاً ممارسات حقيقية تحلو بها الحياة ويعم بها الأمن والاستقرار تحت مظلة الحب.

الكاتب له العديد من المؤلفات والمقالات المنشورة في عدد من الصحف وهو كاتب عمود في صحيفة المدينة وله إسهامات إعلامية وبرامج تلفزيونية ويعد أحد المؤثرين.