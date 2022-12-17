أبدى مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع سعادته بما شاهده من تنظيم مكتمل الأركان في معرض جدة للكتاب المقام حالياً، وقال أثناء زيارته المعرض أمس الأول (الخميس): «الكتب هي الوسيلة الأولى للعلم، واستقاء أصول العلوم، وتعلم الثقافات، وما شاهدته اليوم يدعو للفخر والاعتزاز، والشكر والعرفان لوزارة الثقافة على هذا التنظيم الأكثر من رائع، وهذا التنوع الثقافي والفكري الذي بالطبع يهدف إلى تسجيل حضور ثقافي مميز لعروس البحر الأحمر جدة، وكون الكتب هي مصابيح الأنفاق المظلمة فإن الزائر للمعرض وهو يتجول بين أكثر من 700 دار نشر محلية وعالمية يشعر بأنه يبحر في العلم بين أروقة دور النشر، إضافة للقيمة المضافة للندوات الفكرية والأدبية والشعرية التي تلامس اهتمامات الجمهور».

وأضاف مدير تعليم جدة: «معرض كتاب جدة يعد موسوعة كبيرة فيها خلاصة فكر الأدباء والمفكرين والمبدعين، ومن الكتب يمكن أن يبني الشخص نفسه ووطنه وحضارته».

وتجول الزارع في عدد من أركان المعرض وسط ازدحام كثيف شهده المعرض (الخميس)، منها إذاعة جدة والمركز الإعلامي وركن الطفل، إضافة إلى منصة الخيال العلمي ومتحف التراث وعدد من دور النشر، واقتنى الزارع عدداً كبيراً من الكتب العلمية والثقافية وكتب الخيال العلمي، مؤكداً أهمية حضور الأبناء لمثل هذا الصرح الثقافي المميز.