وقّع الأكاديمي استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني كتابه «مذكرات طالب مبتعث»، وذلك في جناح (Y1) ضمن فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب، تحت قبة «سوبر دوم».

ووثق حلواني تجربة ورحلة ابتعاثه في 395 صفحة، اشتملت على مقتطفات من أيام البعثة في كل من بريطانيا وأمريكا، إذ يتناول الكتاب مواقف حقيقية حدثت إبان البعثة، شملت ١٠٠ موقف، منها المضحك والغريب ومنها المحزن، جَمْعِيُّهَا حصلت خلال مرحلة الابتعاث، حيث يشرح الكتاب كيف كان التعامل معها كمبتعث.

وحرص «حلواني» على تجسيد كل تلك الخبرات في أربعة فصول شملت مرحلة اللغة، ومرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه، وأخيرًا مرحلة الزمالة، فالغرض الأساسي من الكتاب هو تنوير المبتعثين بما قد يمرون به من مواقف وكيف يتم التصرف حيالها بشكل مبسط.

ويعكف «حلواني» على إعداد وكتابة إصدار جديد تحت عنوان «مذكرات طلاب وطالبات مبتعثين» لسرد تجارب الجيل الجديد من المبتعثين والمبتعثات.