وقعت الإعلامية والكاتبة فوز جماح الغامدي كتابها «الجهود الإنسانية الإغاثية للمملكة العربية السعودية» بالمعرض الدولي للكتاب بركن المؤلف السعودي، والذي وثقت فيه جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تجاه إغاثة الشعوب والدعم الإنساني الملموس على مستوى العالم. وواصلت «الغامدي» مسيرتها الأدبية لتترجم حبها لوطنها، وتعزيز دورها الإعلامي تجاه الوطن، ودوره الإنساني في إغاثة الشعوب؛ لما لمسته من حاجة العمل الإنساني والإغاثي إلى دراسة واقعه، وذلك من خلال اهتمامها بوصفها إعلامية بالمجال الإغاثي في السعودية.

وتناولت الغامدي في الكتاب دور السعودية في خدمة الإنسانية، وقالت: يشمل حديثنا دور الشعب السعودي ودور الحكومة السعودية على حد سواء؛ لأن الشعب السعودي الأبيّ سبَّاق -كقيادته- إلى المعايشة مع هموم الآخرين، ووثقت مسيرة الدعم الإنساني وما يقدمه مركز الملك سلمان لدعم فقراء العالم، وما يقدمه المركز من دور إيجابي ملموس لمحاربة جائحة كورونا وتوصيل المساعدات الطبية والمعيشية لكافة المحتاجين على مستوى العالم للإغاثة والمساعدات الإنسانية، ومنصة المساعدات السعودية.

يذكر أن الكتاب بطبعتين باللغة الإنجليزية والعربية، وترجم من خلال هيئة الترجمة العربية.