أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة ميزة جديدة في معرض جدة للكتاب 2022، من خلال عرض الكتب الأعلى مبيعاً يومياً مع أسماء الدور الناشرة لهذه الكتب على شاشة المعرض الرئيسية، التي تأتي على شكلٍ دائري أعلى قبة «سوبر دوم» جدة، لتُسهل من خلالها على زوار المعرض معرفة قوائم الكتب الأعلى مبيعاً، بشكلٍ يومي.

وتعرض الشاشة الرئيسية تفاصيل الكتب التي لاقت رواجاً واسعاً لدى الزوار، وتم شراؤها من دور النشر المشاركة، التي يبلغ عددها نحو 900 دار نشر محلية وعربية دولية؛ لتمكن الراغبين باقتنائها من التعرف على أغلفتها وعناوينها ودور النشر الصادرة عنها، في خطوةٍ إبداعية مميزة، تسهم في تحقيق المعرض لمستهدفاته، إضافةً إلى دعم دور النشر المشاركة.

يذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة كانت قد دشنت فعاليات معرض جدة للكتاب 2022 الخميس الماضي متضمناً برنامجاً ثقافياً يضم أكثر من 100 فعالية موزعة على الندوات العلمية، والجلسات الحوارية، والأمسيات الشعرية، وورش العمل، و400 جناح معرفي، ويستمر المعرض في استقبال زوّاره يومياً حتى السبت المقبل.