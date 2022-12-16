أنتَ الشاردُ من شَبَهِ عشيقته القديمةحين عبرتْكَ مليحة أخذت عينها ولونها المفضّلوسألتك عمّا تفعله بقيّة اليومانحزتَ لضريحٍ بقلبكوبثقةِ القانطينقلتَ لتنجو من مغبّة موعدٍ غرامي:أرعى جياد أبي!.. ..أنتَ الهاربُ من الشواهد والسياجقلبُكَ مقبرةللنساء اللائي غادرن التوابيت ليلًافي عملية سريّة وخطيرة.لم تسمع هسيسهن لمّا تسرّوا أضلاعككنتَ مغشيًّا في الأحزان والحظ العاثروكلما استعدت عافيتك بالعنادصادفتَ إحداهن في ناصيةٍ، وقلتَ:يا إلهي! تُشبهها.لا شبيه لمن تظنّولا رفاتولن يدلّك أحد أيّها التعسفالأهلُ.. بنادق النُصحالتي أشعلتْ خيام طيشِكَ البهيّاتفغادرتَ العطن والطفولة.والصَحْبُ مثل لَهاتِكَعشاءٌ للسجائرِ والرغبةها أشلائهم في متحف الخيباتوأقبية النشيد.. ..لن يدلّك أحدفامضِ على بركةِ اللهخفيفًا كالقتلة وطالبي الثأرقلبكَ أضرحتَهُ خاويةوأناقة المهرّج تعتليكتحت أذنيك عطر غامضسُهُوب التذكّر خلفكَوقُدّامكَ أرض الفُكاهة والرقصلا تحملُ رفشًا ولا مجرفةومن سألكَ عمّا تفعله بقيّة اليومقلت له بصوتٍ رخيم:أرعى جياد دمي!