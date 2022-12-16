يخطّون حروفَهم، خطوةً خطوة،كلما استوت وردةٌ، صدحتْ بعلوّ صوتها وامّحت.في كتاب الأسراريرقص المعنى،ويصطاد المجازَ، الغناءُ.الرقصةُ تحية العائدوتلويحة الغياب.قُبلةٌ تحيل الأصابعَ أجنحة،ذراعٌ يتسلّق الشجروكفوفٌ تتلوّى ليفيضَ الهواءُ بالدلافين،عشبُ الأرض قميصها الأثير،والإشاراتُ غيمة الكلام.غوايةُ الرجفةوهي تغوي الأقدامَ الراسخةَ بصرامة،لبحّارةٍ نازلينَ من السفنوقد ملأ شباكَهم الصدى.على الرقّةِ أن تسيلَ كالموج،على الأجسادِ أن ترفَّ كالطيور تحت المطر،على السماءِ أن تلمعَ وتقرعَ طبولَها.عصفورٌيحدّثُ طفلةً بما رأى في الأعالي.تلك أجنحةترفرفُ على الكونِوتحتضنُ صغارَها على الأغصان.تلك موسيقىتطعمُ العاشقينَ صاعدي الجبال.تلك لغةٌخافَها الغريبُ،أطلقَ عليها الرصاصَ وسرّحَ في أثرها الشياطينَ،حتى لاذتْ بالكهوفِ،واختبأتْ في صدورِ الجدّات،روتها المخيلةُوردةً في مفرقِ الشَعر،ها هي كل صباحٍتعودُ طفلةً،تصرخُ في وجهِ العالم،تضحكُ في وجه العالم،تُمسي ناضجةًفي مخيّلةِ تمثال الحديقة،متخلّيةً عن الكلام،مكتفيةً بجسدها وفائضةً بالرقص.