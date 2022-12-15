أكد سفير الانمي في السعودية ومؤسس وقائد قناة Ai show على اليوتيوب محمد النعامي إلغاء اللقاء المقرر مع إيتشيرو أودا مؤلف المانجا الأعلى مبيعًا في التاريخ «ون بيس» وذلك عبر حسابه الشخصي على التويتر، موضحًا أن الأسباب لإلغاء اللقاء لا زالت غامضة، وأكد ثقته الكاملة بمنظمي معرض جدة للكتاب، وأشاد بالجهود القائمة المبذولة خلال الأيام السابقة من المعرض مع الضيوف السابقين ومستغربًا من سبب الإلغاء المفاجئ للقاء.

وكان من المقرر حضور إيتشيرو أودا في الساعة 5:45 من يوم الجمعة الموافق ١٦ ديسمبر في المسرح رقم ١ في معرض جدة للكتاب ويحاوره الأستاذ محمد النعامي عن صناعة ون بيس.

بدأ إيتشيرو أودا العمل على مانجا ون بيس في عام 1997م مع مجلة شونين جمب الأسبوعية وتم اقتباس العمل كأنمي تلفزيوني في أكتوبر من عام 1999 من قبل أستديو Toei animation، حيث يكمل 23 سنة من البث المستمر بعدد حلقات تجاوزت 1040 حلقة حاليا، ومازالت شعبية ون بيس في ازدياد كأعلى مانجا مبيعًا في التاريخ.