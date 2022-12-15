كشفت جائزة البوكر للرواية العالمية أعضاء لجنة تحكيم الدورة الجديدة لعام 2023، التي سترأسها الروائية الكندية إيسي إدوجيان، إضافة إلى متخصص رائد في أعمال وليام شكسبير، وأحد نجوم الشعر الصاعدين واثنين من الممثلين المحبوبين.وكشفت جائزة البوكر، أن لجنة تحكيم دورة عام 2023 ستتكون من الروائية إيسي إدوجيان، التي تم ترشيحها مرتين في القائمة القصيرة لجائزة البوكر، وأدجوا أندوه الممثل والكاتب والمخرج، وماري جان تشان، شاعرة ومحاضرة وناقدة، وجيمس شابيرو، أستاذ اللغة الإنجليزية والأدب المقارن بجامعة كولومبيا ومؤلف متخصص في شكسبير، وروبرت ويب الممثل والكاتب.وقال مدير مؤسسة جائزة بوكر جابي وود: «إنني أتطلع بشدة للعمل مع هذه اللجنة النابضة بالحياة والرائعة من القراء. إنهم يأتون بمهمة اكتشاف أفضل روايات العام المقبل مجموعة واسعة بشكل مذهل من المعرفة والحماس المشترك لرواية القصص بجميع أشكالها».هذا وستبحث لجنة تحكيم جائزة البوكر عن أفضل رواية يتم تقديمها بشرط أن تكون قد صدرت في المملكة المتحدة وأيرلندا في الفترة بين الأول من أكتوبر 2022 و30 سبتمبر 2023.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن كتاب «Booker Dozen»، المؤلف من 12 أو 13 كتاباً في يوليو 2023 مع القائمة المختصرة المكونة من 6 كتب للمتابعة في سبتمبر. وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة 50 ألف جنيه إسترليني في أواخر شهر أكتوبر.