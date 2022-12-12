أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على ما تكتنزه منطقة الباحة من ثراء ثقافي وتراثي، ينتظر تنفيذ عدد من المبادرات ضمن إستراتيجية وزارة الثقافة لمنطقة الباحة.

وتطلّع الأمير حسام خلال اجتماعه بوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، في مقر وزارة الثقافة اليوم (الاثنين)، لتحقيق ما تستحق المنطقة من خطط وبرامج، من المبادرات الثقافية كونها إحدى أهم مناطق الجذب السياحي في السعودية.

ونوه أمير منطقة الباحة، خلال اللقاء، بما تحظى به أعمال الوزارة بمنطقة الباحة من دعم ورعاية من قبل القيادة الرشيدة، مشيداً بتجاوب وزير الثقافة، بدعم الكوادر الثقافية والإبداعية من خلال الإستراتيجية الوطنية للثقافة، ما يثري نمط حياة الفرد الثقافية، ويعزز الهوية الوطنية، ويؤسس للانفتاح على العالم والحوار مع الآخر وتمكين وتشجيع الموروث المحلي في المنطقة بما يرفع كفاءة إنسان الباحة، ويسهم في بناء مستقبل يعتز بإرثه الوطني.