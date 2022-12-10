تتواجد رواية الإعلامية السعودية فاطمة آل عمرو «سوادي جمال» في معرض جدة الدولي للكتاب، في جناح الدار العربية للعلوم ناشرون جناح R1.

وقد ابتعدت فاطمة عن الساحة بعد آخر رواية لها في عام 2016 وعادت بروايتها الجديدة «سوادي جمال» التي ستوقعها يوم الجمعة بتاريخ 16 ديسمبر.

وأوضحت الكاتبة أن محور روايتها الأساسي هو الإعلاء من شأن الإنسانية، وأنها ترفض التنمر بأشكاله.

وعن جديدها كشفت فاطمة أن روايتها الجديدة ستصدر باللغة الإنجليزية وستكون مختلفة تماماً.

وفي تصريح سابق أكدت فاطمة أن روايتها «سوادي جمال» تحطم «العنصرية» بالجدارة والطموح. وأوضحت أن التركيز الأساسي هو الإنسانية وسلطت الضوء على الكثير من التفاصيل الحياتية للبطلة، ورصدت مسيرة كفاحها الدامي في كافة مراحله بجرأة مكنتها من تعرية عنصرية بعض النماذج التي التقت بهم.

وللروائية فاطمة آل عمرو رواية بوليسية «اغتيال صحافية» صدرت عام 2013م عن الدار العربية للعلوم ناشرون، وسلسلة بوليسيات، وهي مجموعة قصصية بوليسية في 2016 م وعملت سابقاً صحفيةً مهتمة بالقضايا الإنسانية والاجتماعية، منذ عام 2007م وخلال فترة عملها أجرت حوارات عدة مع بعض الشخصيات من ضمنها السياسي اللبناني غسان تويني، ومعصومة المبارك، والأديبة اللبنانية غريد الشيخ والفنانة المصرية المعتزلة ياسمين الخيام، والإعلامية حنان مفيد فوزي حسب موقع ويكيبيديا.