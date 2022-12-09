نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل غداً المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، ويستمر حتى 14 ديسمبر 2022 بمدينة جدة، تحت عنوان «رحلة نحو المستقبل الجديد».

ويشارك في المؤتمر نخبة من خبراء العالم في الموهبة والإبداع ويحتضن 100 موهوب ومبدع من 30 دولة ومن أرقى جامعات العالم، ليشاركوا في إطلاق منصة عالمية تحتضن الموهوبين والمبدعين من أنحاء العالم، ليساهموا في حل مشكلات العالم المستقبلية والتنمية المستدامة.

وأوضحت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) الدكتورة آمال الهزاع أن المؤسسة في هذا العام أعدت للمؤتمر بشكل استثنائي وبصورة غير اعتيادية، وعلى أعلى مستوى من الدقة والتخصص، كون المشاركين في المؤتمر سواء المتحدثون الرئيسيون أو المتحدثون المشاركون من النخبة على مستوى العالم، لإثراء المؤتمر الذي يعنى بتمكين الموهبة التي تعد أحد أهم مرتكزات ازدهار البشرية.

وأشارت إلى أن اختيار المتحدثين الرئيسيين كان دقيقا لما تقتضيه معطيات الفكرة الرئيسية للمؤتمر، التي تقتضي ضرورة التشارك المعرفي للخروج بأفضل النتائج العلمية المستهدفة، مبينة أن المؤتمر يتناول عدة محاور، أبرزها توفير منصة عالمية للموهوبين، ودعم البحث عنهم، وتعزيز فرص مساهمتهم في ازدهار البشرية والتنمية المستدامة، إلى جانب الذكاء الجمعي ودوره في المستقبل الجديد، وكل ما من شأنه تمكين المواهب، كما سيتناول المؤتمر رحلة غير اعتيادية للعلوم والاكتشافات، وتقديم منهجية حديثة في قيادة الابتكار من خلال منصة الموهوبين العالمية.

ويتيح الموقع الإلكتروني للمؤتمر الحضور الافتراضي ومشاهدة البث المباشر لمجريات المؤتمر والجلسات وجميع الفعاليات.

يذكر أن «موهبة» أطلقت النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع بعنوان «تخيل المستقبل» بالشراكة مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين في نوفمبر 2020، وتعد مؤسسة «موهبة» الأولى عالمياً في مجال اكتشاف المواهب ورعايتها وتمكينها، حيث نجحت في اكتشاف ورعاية أكثر من 161 ألف موهوب من الجنسين.