من سيأخذه الكأس؟هذا الذي وحد الناس والتقنيةوشردنا في الشبابيك نبحث عن تغطيةوشتتنا في الشوارع نبحث عن شاشة عامة صافيةمن ستأخذه الكأس من أمم الأرضهذا الذي أدمع البعضأبكى الملايين في لحظةوأضحك قوماًووتر حتى الجمادوزخرف باللون تلك الحشودوقال نعم لفريقوأردف للند في ومضة بلا العجيبة والنافية.إنها المستديرة دون أمان لبضع دقائق كلا ولا ثانيةيتوحد في المستطيل الأوادملا دينلا لونلا عرقيحيي التنوع في غفلة من يد الساسة الباغية.وأنا ورطتني القصيدة بالقافيةإنه الموندياليلتقي الين فيه مع ليرة ورياليلتقي الطاعنون به والشبابيلتقي صبية يافعون به والصبايا يزخرفن أوجههن برايات بلدانهنهنا يلتقي جسر لندن والسينوالشرق والغربتلتقي الشمس بالأنجم الزاهيةوالرياض وطهرانوالسند والهندقبرص تضحك من نكتة من رواية أنطاكية.تلتقي تل أبيب وغزةتتصافح موسكو وأوكرانيةدوحة العرب لاحت مطرزة بالضياءمرشرشة بالعطوروترعى الضيوف بكل ودادكأنها أم لهم حانية.من سيأخذه الكأسأي بلاد تجيد التموسق والعزف فوق البساطإذن لا حظوظ لمن لا يجيد الصمودولا من يخور سريعاًولا من يخون الشباكولا من يخوض الغمار بوهم ويأس وبالعافيةركلات الجزاءورمي التماسالتسلل والمصيداتكرات ارتدادوركلة ركنوتصويبة الحكماءترجح كف الذي يتقن الاقتناصويخترق الخصم بالركلة القاضية(الفنون جنون) وقلب الجماهير يخفقوالناس تتبع أهواءهاوتشجع في صورة راقية.ليت ساستنا في جميع الدنايدركون التعايش في وسط المونديالعلهم يفهمون بأن السياسة فنوأن الحروب غباءوأن الجماهير حق عليها بأن لا تسير الجماهير في طرق الوقت دامية حافية.تعز27 نوفمبر 2022